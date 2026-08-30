Meteorología emite alerta por tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada

30 ag. 2026 - 19:56 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo una alerta por tormentas eléctricas para la Región Metropolitana, fenómeno que está asociado a chubascos aislados.

De acuerdo con el organismo, el evento se desarrolla debido a una condición de inestabilidad atmosférica que comenzó pasada las 19 horas de este domingo 30 de agosto.

El aviso contempla actividad eléctrica en sectores del Valle, Precordillera y Cordillera de la Región Metropolitana.

Según el pronóstico, las tormentas eléctricas se mantendrán hasta la madrugada del lunes 31 de agosto. La DMC precisó que el fenómeno estará asociado con chubascos aislados durante el periodo señalado.

¿Qué significa una alerta de la DMC?

La DMC emite una alerta cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

A raíz de lo anterior, el organismo recomienda a los ciudadanos mantenerse informados de su evolución y seguir las instrucciones de las autoridades, evitando riesgos innecesarios.

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