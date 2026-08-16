Con lluvias fuertes en corto tiempo: Meteorología emite y actualiza "avisos" de tormentas eléctricas en sectores de cinco regiones

16 ag. 2026 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió y actualizó avisos de "probables tormentas eléctricas" que afectarán hasta por tres días a sectores de cinco regiones del país. Además, el organismo advirtió que el fenómeno podría presentarse con lluvias fuertes en un corto período de tiempo.

Tormentas eléctricas por "baja segregada"

El más reciente aviso de la DMC se origina en una "baja segregada" y estará vigente entre la mañana y la noche del lunes 17 de agosto en sectores de la región de Coquimbo. Dentro de las observaciones del aviso se encuentra la "probabilidad de precipitaciones en un corto período de tiempo".

Región de Coquimbo

Litoral.

Cordillera Costa.

Precordillera y valles precordilleranos.

Debido a la misma "baja segregada" y con la misma observación de las lluvias fuertes en corto tiempo, Meteorología emitió otro aviso de tormentas eléctricas que estará vigente entre la noche del lunes 17 y la tarde del miércoles 19 de agosto en sectores de las regiones de Antofagasta y Atacama.

Región de Antofagasta

Litoral: Lunes 17 y martes 18 .

. Cordillera Costa: Lunes 17, martes 18 y miércoles 19.

Región de Atacama

Litoral: Lunes 17 y martes 18 .

Cordillera Costa y sectores de valles: Lunes 17, martes 18 y miércoles 19 .

Pampa: Lunes 17, martes 18 y miércoles 19 .

. Precordillera: Lunes 17, martes 18 y miércoles 19.

Tormentas eléctricas por "vaguada en altura"

Por último, el organismo actualizó un aviso previo de tormentas eléctricas por una "vaguada en altura" que afectará entre la tarde del lunes 17 y la tarde del martes 18 de agosto a las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

Región de Arica y Parinacota

Precordillera: Lunes 17 y martes 18 .

. Cordillera: Lunes 17 y martes 18.

Región de Tarapacá

Cordillera: Lunes 17.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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