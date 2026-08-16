Meteorología emite alertas por "precipitaciones moderadas a fuertes" en zonas de cuatro regiones del país

16 ag. 2026 - 16:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió tres alertas por "precipitaciones moderadas a fuertes" desde este domingo 16 de agosto hasta el miércoles 19 en zonas de cuatro regiones del país.

Los fenómenos corresponden a las condiciones sinópticas de “baja segregada” y “vaguada en altura”.

¿Dónde se registrará el fenómeno?

Las regiones afectadas corresponden a:

Región de Antofagasta: Litoral y Cordillera Costa

Litoral y Cordillera Costa Región de Arica y Parinacota: Litoral

Litoral Región de Tarapacá: Litoral

Litoral Región de Coquimbo: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos

¿Cuándo lloverá en las regiones?

Región de Coquimbo:

Desde la noche del domingo 16 de agosto hasta la noche del lunes 17.

Región de Antofagasta:

Desde la tarde del lunes 17 de agosto hasta la madrugada del miércoles 19.

Región de Arica y Parinacota:

Desde la mañana del lunes 17 de agosto hasta la mañana del martes 18.

Región de Tarapacá:

Desde la mañana del lunes 17 de agosto hasta la mañana del martes 18.

Montos estimados de precipitaciones en milímetros

Región de Coquimbo:

Litoral: 15-25

Cordillera Costa: 20-30

Precordillera y valles precordilleranos: 25-35

Región de Antofagasta

Lunes:

Litoral: 5-15

Cordillera Costa: 5-15

Martes:

Litoral: 5-15

Cordillera Costa: 5-15

Región de Arica y Parinacota

Litoral: 5-10

Región de Tarapacá

Litoral: 5-10

¿Qué significa una alerta meteorológica?

Según explicó la Dirección Meteorológica de Chile, una alerta meteorológica se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Por esta razón, el organismo recomendó mantenerse informado a través de sus canales oficiales, especialmente si se realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Todo sobre Megatiempo