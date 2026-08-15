¿Continuarán las lluvias el domingo? Meteoróloga de Megatiempo entrega detalles de las precipitaciones en la Región Metropolitana

15 ag. 2026 - 21:35 hrs.

¿Qué pasó?

La meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, detalló en su reporte para Meganoticias Prime cómo continuarán las lluvias en la Región Metropolitana, las que este sábado dejaron cerca de 25 mm en el centro de Santiago y más de 60 mm en la estación meteorológica de Tobalaba.

¿Continuarán las lluvias el domingo?

De entrada, la meteoróloga señaló que los montos de agua caída acumulados este sábado en la capital son "una cantidad importante si estamos hablando de que un sistema frontal deja esa precipitación en un solo día".

En cuanto a cómo evolucionarán las lluvias para mañana domingo, Cortés indicó que actualmente solo hay una nubosidad que "va pasando" y que a medida que avance la noche se espera un descenso en las temperaturas hasta un mínimo de 5° a 7°.

"Este frente frío ya entonces podríamos decir que pasó y para mañana, de hecho, no debiésemos esperar precipitaciones durante casi todo el día", detalló al analizar las imágenes satelitales de la RM.

Posteriormente, la meteoróloga reiteró su pronóstico al sostener que "en la zona centro principalmente, ya el sistema frontal, la nubosidad pasó y en general vamos a tener un día (domingo) mayormente despejado".

Lluvias se trasladan al norte del país

Con las lluvias terminadas en zona central, Cortés sostuvo que la preocupación se debe trasladar al norte, en donde pronto ingresará una "baja segregada". De acuerdo a la profesional, se trata de "una burbuja de aire frío en mayor altura" que "trae consigo también gran cantidad de agua lista para precipitar directamente en la zona norte".

"Debería estar llegando el día lunes al territorio y comenzar a afectar entonces desde más o menos Antofagasta y Coquimbo incluso, hasta la región de Arica y Parinacota por la costa", explicó la meteoróloga.

"En Iquique ya se están registrando las primeras precipitaciones, pero lo importante llega a partir de este lunes y debiésemos incluso registrar en Antofagasta lluvias para el día martes que van desde los 17 a los 20 milímetros aproximadamente", advirtió.

Este monto de precipitaciones es significativo, ya que representa la cantidad de cinco años de lluvias en Antofagasta al considerar que el registro normal para la zona es de solo 4,5 mm al año.

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