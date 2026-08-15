Temblor se registra en la Región Metropolitana: Conoce la magnitud y epicentro del sismo

15 ag. 2026 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado 15 de agosto, se registró un sismo de magnitud 3.1 a las 11:12 horas en la Región Metropolitana, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 22 km al sureste de Farellones en la región Metropolitana, con una profundidad de 116 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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