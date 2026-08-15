Exestrella de "Guardianes de la bahía" y los "Beverly Ricos" abre cuenta de OnlyFans a los 56 años
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
La exestrella de "Guardianes de la bahía" y los "Beverly Ricos", la actriz Erika Eleniak, abrió su cuenta de OnlyFans a los 56 años.
La artista hizo el anuncio oficial en su cuenta de Instagram y tras dar una entrevista al conocido portal TMZ.
¿Qué dijo Eleniak?
“Bueno... ¡Supongo que el secreto ya ha salido a la luz oficialmente! ¡Gracias a TMZ (@tmztv) por la exclusiva!”, dijo para comenzar.
Añadió que “a mis 56 años, acepto y abrazo exactamente quién soy hoy. Desde Baywatch hasta Playboy y más allá: Me han acompañado a lo largo de tantos capítulos de mi vida y mi carrera. Ahora empiezo uno totalmente nuevo”.
Prosiguió expresando que “se trata de divertirse, mostrarse sin filtros, compartir fotos y vídeos exclusivos y, lo más importante, conectarse directamente con ustedes. Si alguna vez han querido hablar conmigo personalmente, ahora pueden hacerlo”.
Finalmente, expuso que "el próximo capítulo comienza ahora".
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