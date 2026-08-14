Esta es la decisión que tomó Paula Pavic al enterarse de la orden de detención contra Camilo Huerta

14 ag. 2026 - 21:30 hrs.

La situación judicial que enfrenta Camilo Huerta también habría repercutido en su actual pareja, Paula Pavic. El preparador físico se encontraba en Miami junto a la empresaria cuando se conoció que la Fiscalía había emitido una orden de detención en su contra, en el marco de una investigación por presunto tráfico de drogas.

De acuerdo con lo informado por Canal 13, Huerta habría quedado "choqueado" al enterarse de la investigación. En el mismo espacio, se señaló que Pavic estaría "nerviosa" debido a la situación que involucra a su pareja.

La decisión que habría tomado Paula Pavic

Pavic había compartido en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparecía junto a Huerta apenas unas horas antes de que se conociera públicamente su vinculación con la investigación.

Sin embargo, posteriormente decidió borrar la imagen de sus historias de la red social, en medio de la repercusión que generó la noticia sobre la orden de detención contra el chico reality.

La reacción de Huerta también fue abordada durante el espacio televisivo. Según relató Matías Vega, se habría contactado con el exintegrante de "Yingo", quien le manifestó que estaba "de una sola pieza" y que no entendía lo que estaba ocurriendo. Vega agregó que, según lo que le habría comentado Huerta, se trataría de una investigación que se desarrolla desde 2024.

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