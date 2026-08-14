Pronóstico de lluvia para este sábado en la RM: ¿Cuánta agua podría caer y hasta qué hora precipitaría?

14 ag. 2026 - 21:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un sistema frontal se manifiesta desde el jueves recién pasado en la Región Metropolitana y continuará hasta el domingo. De hecho, este viernes podrían registrarse tormentas eléctricas.

¿Cuánto lloverá este sábado en la RM?

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, puntualizó en la situación para este sábado, ya que se prevé que sea la jornada más lluviosa del fin de semana.

"Esperamos en la Región Metropolitana en torno a los 25 milímetros. Esta precipitación, probablemente, va a alcanzar hasta las 17:00 horas. Ya luego vendrá una pausa", sostuvo.

El tiempo este fin de semana en Santiago

Según lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) el sábado se espera una máxima de tan solo 13°C en Santiago.

La madrugada estará con cielos cubiertos, pero en horas de la mañana se registrarían chubascos débiles, para pasar a lluvia en la tarde.

El domingo, en tanto, la temperatura alcanzará los 14°C y solo en la noche podrían registrarse chubascos débiles.

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