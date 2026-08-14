Ministro Arrau responde con dureza a Chomali y se refiere a salida de Duco: "Es muy importante conservar la probidad"

14 ag. 2026 - 12:15 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, fue entrevistado este viernes por Radio Infinita, ocasión en la que acusó un desconocimiento de los proyectos de seguridad por parte de su par de Salud, May Chomali, abordó la agenda legislativa y operativos de su cartera y se refirió escuetamente a la renuncia de Natalia Duco al Ministerio del Deporte.

"Está opinando de una cosa que quizás no estaba al tanto"

El primer tema abordado por Arrau fueron las críticas de Chomali a restringir beneficios sociales, como el acceso a la salud, en el marco de los proyectos de seguridad del Gobierno, indicando que su par "desconoce el proyecto constitucional" y que "está opinando de una cosa que quizás no estaba tan al tanto".

Si bien el ministro no reveló el proyecto, sí adelantó en Radio Infinita que la limitación de beneficios solo estará enfocada en personas condenadas por crimen organizado y terrorismo.

"Creemos que no podemos quitarles a todos los chilenos sus impuestos y que los dediquemos a financiarles beneficios sociales a personas condenadas por crimen organizado y terrorismo", dijo.

Agenda de seguridad

"Hemos sentido mucho apoyo", dijo Arrau respecto a la agenda legislativa de seguridad que considera "una treintena de proyectos" que incluso llevan firmas de personeros de la oposición.

"Yo creo que lo que más discusión va a concitar podrá ser las Reglas del Uso de la Fuerza o quizás la reforma constitucional. Yo diría que por ahí podría haber algo más de tensión", señaló.

En cuanto a la reforma constitucional, Arrau fue enfático en señalar que "el rol primario del Estado, artículo 1, tiene que ser la seguridad. Y no es algo que sea por la situación actual del país, es que es lo básico. Es lo básico que un Estado garantice la seguridad".

"Operación Cancerbero"

El ministro Arrau se refirió también a la crisis carcelaria y la "Operación Cancerbero", señalando que la puesta en marcha del nuevo penal La Laguna en el Maule "es una tremenda noticia, pero también la señal que se dio con un régimen duro, con un régimen de uniforme para las personas de máxima y alta peligrosidad".

La salida de Natalia Duco

Finalmente, Martín Arrau se refirió a la noticia política de las últimas horas: la salida del Gobierno de la extitular de Deportes, Natalia Duco.

"Entiendo que es muy importante conservar la probidad, cautelar el buen uso de los recursos públicos; yo siempre he sido muy cuidadoso en eso, y entiendo que las razones van por ahí, pero no tengo más detalles del asunto", dijo escuetamente sobre el asunto.

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