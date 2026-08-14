"Gracias por asumir la responsabilidad": Presidente Kast nombra a Francisco Riveros como nuevo ministro del Deporte

14 ag. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, José Antonio Kast lideró su segundo cambio de gabinete en poco más de cinco meses de Gobierno. En la ceremonia se nombró al nuevo ministro del Deporte, Francisco Riveros, quien reemplazará a Natalia Duco.

"Gracias por asumir la responsabilidad"

"Gracias por asumir la responsabilidad", fueron las escuetas palabras del Presidente Kast al recién asumido ministro antes de centrar su discurso en un agradecimiento a la exsecretaria de Estado.

"Quiero agradecer a Natalia Duco su compromiso, su lealtad, su trabajo incansable", dijo el Mandatario al recordar posteriormente los desafíos que debió enfrentar la exministra.

En cuanto a la polémica del uso del auto fiscal que selló la salida de Duco, el Presidente indicó que "es un error que cualquiera puede cometer. A veces, quienes nos tienen que aconsejar, no nos aconsejan tan bien, o quienes organizan algo, no plantean bien el cómo se hace".

"Frente a eso, uno tiene que tomar decisiones, decisiones difíciles, decisiones dolorosas, pero eso no quita el respeto que uno tiene hacia las personas que lo han dado todo", agregó.

¿Quién es el nuevo ministro?

El abogado y exgerente general del club Palestino, Francisco Riveros, asumió como el nuevo ministro del Deporte.

Francisco Riveros es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile e inició su carrera profesional en temas ligados a la gestión y administración.

En 2007 llegó a Palestino, donde ingresó como miembro del directorio. Después de un tiempo, asumió como gerente general del club, permaneciendo en ese puesto hasta agosto de 2009 y retornando nuevamente al directorio.

Durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Riveros se incorporó como gerente jurídico y de Asuntos Corporativos de la Corporación Santiago 2023, departamento encargado de organizar los Juegos Panamericanos desarrollados hace casi tres años en la capital.

Con la llegada de José Antonio Kast al Palacio de La Moneda, Riveros se incorporó al Segundo Piso del Gobierno como "asesor senior" de la Presidencia. En dicho cargo, fue uno de los personeros más cercanos a la exministra Duco.

Otra de las funciones que desempeñó Riveros en la actual administración fue la de representante especial de la Presidencia para el plan de "Auditoría Total", el cual busca auditar completamente las cuentas del Estado.

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