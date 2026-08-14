Inminente cambio de gabinete: Este viernes se conocerá quién reemplazará a Natalia Duco en Deporte

14 ag. 2026 - 10:02 hrs.

¿Qué pasó?

Luego que la noche del jueves Natalia Duco (IND) renunciara a su cargo como ministra del Deporte, el Gobierno de José Antonio Kast prepara para la jornada de este viernes el que será el segundo cambio de gabinete de su administración.

De acuerdo a los trascendidos en La Moneda, la instancia se desarrollaría pasado el mediodía y se centraría exclusivamente en la salida de Duco y el exsubsecretario Andrés Otero. Por lo tanto, hasta ahora se descartaría el reemplazo de otros ministros.

Cabe recordar que esta es la tercera baja ministerial en cinco meses del nuevo Gobierno, ya que anteriormente el Presidente cesó de sus cargos a Mara Sedini y Trinidad Steinert en la Segegob y el Ministerio de Seguridad Pública, respectivamente.

Duco deja su cargo tras varias polémicas

Tras llegar al Gobierno, Natalia Duco acumuló rápidamente varias polémicas que la posicionaron, según las encuestas, como la ministra peor evaluada del Ejecutivo.

Al llegar al ministerio, muchos criticaron su apoyo al rodeo o las polémicas declaraciones en las que indicó que la "prioridad uno" de su cartera sería la entrega de "ropa linda" a los deportistas.

Su liderazgo nuevamente se vio a prueba tras suspender los conciertos del grupo de K-Pop BTS en el Estadio Nacional, cuestión que generó manifestaciones que se transformaron en una molestia para La Moneda.

En medio de dicha polémica, también se conoció la contratación de un supuesto "chamán" y, tras llegar a un acuerdo con DG Medios para desarrollar los conciertos, vino su mal manejo político en la petición de renuncia a la directora nacional (s) del IND, Lorena Castillo.

Sin embargo, su salida se selló tras una denuncia a Contraloría sobre el supuesto mal uso de un vehículo fiscal por parte de la ahora exministra.

Si bien inicialmente Duco descartó una irregularidad, un video publicado por La Tercera demostró que la entonces ministra no asistió a una reunión, sino a un asado con karaoke.

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