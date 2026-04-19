"Si uno va fea, ya perdiste": Natalia Duco asegura que la "prioridad uno" del Ministerio del Deporte será entregar "ropa linda"

19 abr. 2026 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Deporte, Natalia Duco, nuevamente hace polémica con dichos que para algunos resultaron algo desafortunados, luego de que el pasado viernes declarara que desde ahora la "prioridad uno" de la cartera que dirige será "entregar ropa linda a los deportistas".

Los dichos de la exatleta se dieron durante el lanzamiento del torneo de tenis de mesa ITTF World Para Future Santiago 2026, pero tras su viralización fueron eliminados de la cuenta de TikTok del Team ParaChile. Sin embargo, el medio Cero Anestesia los volvió a replicar posteriormente.



"Si uno va fea, ya perdiste"

"Les quiero adelantar algo, que la prioridad uno del Ministerio del Deporte ahora va a ser entregarle ropa linda a los deportistas", se le escucha decir a la secretaria de Estado.

"Eso es lo que pienso yo y ustedes díganme si es verdad. Para nosotros, la ropa que uno usa para representar a Chile es mucho más que un polerón. Es la ropa que usa el superhéroe cuando va a la pelea", añadió.

Según su criterio, "si uno va fea, con la polera mala, ya perdiste po".

"Uno tiene que ir tan lindo vestido, que los demás quieran tu buzo, porque ya ganaste. Esa es mi obsesión, tener un equipamiento en Chile a la altura de lo que merecemos", dijo finalmente.

Los dichos de la ministra Duco generaron críticas inmediatamente, con varios internautas destacando la falta de instalaciones e incluso financiamiento para que los deportistas de alto rendimiento practiquen y desarrollen sus disciplinas.

"Lo fundamental para cualquier deportista es contar con un equipo médico, igualdad de género, mejores condiciones de viajes y que nadie tenga que pagar por representar a Chile", le criticó públicamente la gimnasta Makarena Pinto, medallista de oro de los Juegos Suramericanos 2022.

Revisa las declaraciones de la ministra Duco

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