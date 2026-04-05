Ministra Duco tras críticas por apoyo al rodeo: "Uno tiene que ser adulta y responsable de sus decisiones"

05 abr. 2026 - 13:21 hrs.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, comentó lo mucho que la afectaron las fuertes críticas que recibió en redes sociales al asegurar que “el rodeo es un deporte nacional”, tras asistir junto al Presidente Kast al Campeonato Nacional de Rodeo, también conocido como el ‘Champion’.

“Fue súper impactante la cantidad de críticas que recibí. Soy una persona y creo que es la vez que más críticas he recibido”, contó Duco en entrevista con La Tercera.

Y agregó que “me impactó mucho, pero las respeto, tal como sucedió en el caso del doping, y como me imagino que seguirá sucediendo por distintas cosas que diga”.

“Siempre va a haber gente que esté de acuerdo y en contra y, al tomar una decisión como ministra, uno tiene que ser adulta y responsable de sus decisiones”, agregó la exdeportista.

“Es una consecuencia de ser autoridad que uno deja de ser la deportista, la ídola de Chile o la que todos quieren y pasa a ser un sujeto de críticas con justa razón, y creo que uno tiene que tomarlo con altura de miras. Pero también soy humana y por supuesto que no es fácil leer la cantidad de hate, nunca me había pasado en mi vida, pero también lo entiendo y lo respeto”, cerró Natalia Duco.

Las palabras de la ministra en apoyo al rodeo las realizó en el marco del El Champion de Chile uno de los eventos más importantes del calendario corralero nacional, que cada año reúne a miles de asistentes en Rancagua y que se posiciona como una de las principales expresiones de la cultura tradicional chilena.

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