Gobierno reporta vuelo de expulsión con 80 migrantes: "A nuestro país no se viene a delinquir ni a cometer delitos"

24 may. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno reportó esta tarde un nuevo vuelo de expulsión, esta vez con 80 migrantes, el que dejó el país en un avión comercial con ciudadanos bolivianos y colombianos.

Máximo Pavez, subsecretario del Interior, lideró la vocería por este hecho, destacando que “a nuestro país no se viene a delinquir ni a cometer delitos”.

¿Qué dijo el subsecretario?

“Desde que se instaló el gobierno del presidente Kast, por primera vez se utiliza un vuelo comercial, que va íntegramente a bordo con personas extranjeras, con los respectivos escoltas de la Policía de Investigaciones, lo que nos permite avanzar en un número superior a los vuelos de la Fuerza Aérea de Chile”, dijo para comenzar.

La autoridad confirmó las 80 expulsiones, “dato que para el gobierno es muy satisfactorio, ya que en 40 días han salido 3 vuelos de expulsión. No hay antecedentes de esa cifra en gobiernos anteriores”.

Pavez señaló que lo anterior “da cuenta de voluntad inclaudicable del Gobierno del Presidente Kast, para concretar nuestro plan de reordenamiento migratorio”.

Dentro de los ciudadanos que expulsaron se encuentran Kevin Ospina Ramírez, condenado por delito de extorsión, y Michael González Hoyos, quien en 2015 asesinó a un joven cuando solo llevaba 15 días en Chile.

“A nuestro país no se viene a delinquir ni a cometer delitos y, por lo tanto, estamos muy satisfechos de las cifras que en las 3 dimensiones que se pueden evaluar en materia de gestión migratoria, es decir, aumento de expulsiones, aumento de reconducciones, salidas voluntarias y también, por supuesto, los ingresos ilegales; en todas estas dimensiones el gobierno del presidente José Antonio Kast tiene números muy robustos que mostrar comparados con los años anteriores del gobierno del presidente Boric, que en esta época, es decir, al 26 de mayo, no había todavía sacado ningún vuelo de expulsión”, cerró Pavez.

Finalmente, Frank Sauerbaum, Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, dio más números sobre este tema.

“En total, se registran 2.446 salidas voluntarias, versus las 1.442 que hubo el año pasado en esta misma fecha. Además, hay 683 expulsiones administrativas y 97 expulsiones judiciales, lo que suma 780 personas expulsadas durante este año 2026”, finalizó.

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