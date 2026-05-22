Tras violento "turbazo" a Iván Aróstica: Piden al Gobierno acelerar proyecto de responsabilidad penal adolescente

22 may. 2026 - 20:25 hrs.

¿Qué pasó?

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) solicitó al Gobierno otorgar discusión inmediata al proyecto de ley que modifica el sistema de responsabilidad penal adolescente, con el objetivo de endurecer las sanciones frente a delitos graves y violentos cometidos por menores de edad.

La petición se enmarca en el debate por el aumento de la delincuencia juvenil y, según los parlamentarios, la existencia de “espacios de impunidad” en la legislación vigente.

Solicitud tras violento robo a exministro Aróstica

El requerimiento surge luego del violento “turbazo” que afectó al expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en su domicilio en la comuna de San Miguel.

En el hecho participaron sujetos armados y, de acuerdo con antecedentes conocidos públicamente, habrían estado involucrados menores de edad.

Críticas de RN al sistema penal adolescente

Desde la bancada, el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad, Mauro González (RN), afirmó que existe una preocupación por el aumento de delitos cometidos por jóvenes.

“En Chile, los delitos cometidos por jóvenes se están desbordando, y esto ocurre porque existen espacios de impunidad por el sistema de responsabilidad penal adolescente”, señaló.

En esa línea, agregó que es necesario que el Ejecutivo acelere la tramitación de la iniciativa.

“Es fundamental que el Gobierno le dé discusión inmediata al proyecto de Renovación Nacional que modifica este sistema y que permite sancionar con mayor severidad estos delitos que son graves y que son violentos”, sostuvo.

Llamado a endurecer sanciones sin dejar de lado la reinserción

El parlamentario también enfatizó que, si bien su sector respalda la reinserción social, esta no puede ser incompatible con sanciones más duras en casos graves.

“Nosotros creemos en la reinserción social, pero no puede existir impunidad para jóvenes que cometen delitos de manera reiterada”, concluyó.