Subsidio Unificado al Empleo: El requisito que debes cumplir en el primer año

22 may. 2026 - 21:00 hrs.

El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) es una herramienta estatal destinada a la modernización y simplificación de los subsidios estatales al empleo.

Su propósito es mejorar la eficiencia del gasto público y facilitar el acceso a estos recursos a trabajadores y empleadores, en un mercado laboral que se ha transformado a consecuencia de la digitalización, el envejecimiento de la población y la necesidad de mayor inclusión.

Según el sitio web oficial del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), esta iniciativa se lleva a cabo en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para optimizar los subsidios al empleo que tienen lugar actualmente (SEJ, BTM y SPTJ).

¿Cuál es el requisito que se debe cumplir en el primer año del SUE?

El primer año en el que se accede al SUE, el requisito es pertenecer al 40% del Registro Social de Hogares (RSH) para todas las líneas, excepto personas con discapacidad. Luego de ese primer año, este sería un parámetro flexible, que puede cambiar para todos los grupos o para algunos de ellos.

Además, es fundamental cumplir otros requisitos clave, que son los siguientes:

Ser trabajador/a dependiente regido por el Código del Trabajo o trabajador/a independiente con cotizaciones al día.

o trabajador/a independiente Contar con una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 ingresos mínimos.

Tener al menos 6 meses de desempleo continuo o 8 meses discontinuos en los últimos 18 meses.

o en los últimos 18 meses. Un subsidio pro-Pyme y pro-inclusión.

En el caso de empleadores, tener una nueva relación laboral con máximo 3 meses de antigüedad.

¿Cuándo estará disponible el SUE?

Se espera que el SUE esté operativo en 2026, mediante solicitud directa y bajo una duración de 12 meses. La cobertura de este proyecto de ley estatal se ampliará a cuatro grupos prioritarios con baja inserción laboral, que son jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad.

El beneficio, que aplicará tanto a trabajadores como a empleadores, podría adjudicar un monto combinado que puede llegar a $185.000 mensuales.

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