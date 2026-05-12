Subsidio Unificado al Empleo: Esta es la renta bruta que debes tener para recibirlo

12 may. 2026 - 19:00 hrs.

El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) es un beneficio derivado del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE.

Esta reforma estructural, según SENCE, está orientada a modernizar y simplificar los subsidios estatales del empleo, con el propósito de ampliar la cobertura, mejorar la eficiencia del gasto público y facilitar el acceso a estos recursos a trabajadores y empleadores.

Su informe oficial sugiere que se tomarán cuatro grupos prioritarios con baja inserción laboral, que son jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. Se espera que subsidie tanto a trabajadores como a empleadores, con un monto combinado que puede alcanzar hasta $185.000 mensuales.

Esta es la renta bruta que debes tener para recibir el Subsidio Unificado al Empleo

Para recibir esta bonificación, que estaría operativa en 2026, es necesario cumplir una serie de requisitos, entre los cuales se encuentra un monto estipulado de renta bruta. Los interesados deben tener una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 ingresos mínimos.

Asimismo, deben cumplir otros requisitos clave, que son los siguientes:

Ser trabajador dependiente regido por el Código del Trabajo o trabajador independiente con cotizaciones al día.

El primer año el requisito es estar bajo el 40% del Registro Social de Hogares (RSH) para todas las líneas, excepto personas con discapacidad. Tras el paso de ese año, es un parámetro flexible que puede cambiar para todos los grupos o para algunos de ellos.

Acreditar, como mínimo, 6 meses de desempleo continuo u 8 meses discontinuos en los últimos 18 meses.

En el caso de los empleadores, deben tener una nueva relación laboral con máximo 3 meses de antigüedad.

Deben presentar un subsidio pro-Pyme y pro-inclusión.

¿Cuál será la duración del beneficio?

La duración del SUE será de 12 meses, con el fin de fomentar la experiencia formal en el primer año de empleo. Se estima que, con su diseño flexible y moderno, permite ajustar anualmente los parámetros clave sin necesidad de tener que modificar la ley.

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