Línea A del Metro de Santiago: ¿Cuántas estaciones tendrá en su recorrido al Aeropuerto?

11 may. 2026 - 20:00 hrs.

La Línea A del Metro de Santiago conectará en tan solo siete minutos a la próxima estación Huelén de Cerro Navia, de la Línea 7, con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

Este proyecto, que pretende iniciar operaciones en 2032, beneficiará principalmente a las comunas de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado. Espera ser el nuevo eje de conexión entre el principal aeropuerto del país y la ciudad capital.

De acuerdo con la página web oficial del Metro de Santiago, este trayecto hará uso de trenes ligeros subterráneos de conducción autónoma y estarán equipados con aire acondicionado, cámaras de seguridad y espacios para equipaje. También serán de acceso universal.

Con esto se prevé reducir hasta un 60% los tiempos de traslado hacia el terminal aéreo, “y permitirá un viaje rápido, eficiente y sustentable”. A su vez, busca ser una alternativa moderna y segura que posicionará a Santiago “a la altura de las grandes ciudades del mundo”.

¿Cuántas estaciones tendrá la Línea A?

Según la web del Metro, esta nueva línea estará comprendida por 6,5 kilómetros de largo y contará con un total de dos estaciones. Alcanzará una velocidad máxima de hasta 80 km/h y su tiempo estimado de viaje serán los siguientes:

Desde Pedro de Valdivia : de 89 min → 34 min (−62 %).

: de 89 min → 34 min (−62 %). Desde Baquedano : de 84 min → 31 min (−63 %).

: de 84 min → 31 min (−63 %). Desde Los Héroes : de 78 min → 34 min (−56 %).

: de 78 min → 34 min (−56 %). Desde La Cisterna: de 101 min → 54 min (−56 %).

Como se mencionó antes, la Línea A partirá desde la Línea 7 que se encuentra aún en construcción y pretende ser inaugurada en 2028. Esta contará con 26 kilómetros, 19 estaciones y “beneficiará a más de un millón y medio de personas de siete comunas de la capital”.

La nueva Línea 7 unirá Renca con Vitacura en 37 minutos, “lo que equivale a la mitad del tiempo de traslado que ese recorrido tarda actualmente a través del sistema de transporte en superficie”. El recorrido integrará a tres comunas por primera vez a la red de Metro: Renca, Cerro Navia y Vitacura.

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