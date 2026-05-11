¿Buscas trabajo? Unimarc publica nuevas vacantes en supermercados y áreas técnicas

11 may. 2026 - 18:00 hrs.

La cadena de supermercados Unimarc, perteneciente al grupo SMU, mantiene ofertas laborales en diversas regiones del país, con oportunidades tanto en la Región Metropolitana como en zonas del norte, centro y sur de Chile.

Actualmente, la empresa cuenta con sucursales en todas las regiones y también ofrece despacho a domicilio en varias comunas, lo que amplía su operación y demanda de trabajadores en distintas áreas.

¿Qué trabajos ofrece Unimarc?

Las vacantes incluyen cargos como ingenieros, personal de mantención, prevencionistas de riesgos, jefes de sala de ventas, además de funciones operativas en supermercados.

Algunas de las vacantes disponibles son:

Operarios(as) de producción Full Time – Unimarc Huechuraba

Jefe/a Sala de Ventas – Unimarc El Arpa (Buin)

Supervisor(a) Mesa Soporte TI – Las Condes

Operarios(as) de sala y producción – Unimarc Santa María (Vitacura)

Jefe/a Sala de Ventas – Unimarc Linderos (Buin)

Tesorero(a) – Unimarc Cartagena

Ingeniero(a) de Seguridad TI – Santiago

Cajero(a) con experiencia Part Time – Unimarc Coquimbo

Cajero(a) con experiencia – Unimarc Villa Olímpica (Ñuñoa)

Y más

¿Cómo postular?

Estas y otras vacantes están publicadas en el portal Laborum (en este enlace), donde los interesados pueden revisar los detalles de cada cargo.

Al seleccionar un aviso, se despliega información clave como requisitos, funciones, jornada laboral, beneficios y oportunidades de desarrollo dentro de la empresa.

Para postular, el usuario debe ingresar el sueldo bruto que espera recibir y luego hacer clic en “Postularme”. Posteriormente, deberá iniciar sesión en la plataforma o crear una cuenta, ingresando sus datos personales y laborales, además de adjuntar su currículum vitae.

Finalmente, quienes cumplan con el perfil requerido serán contactados por la empresa, ya sea por teléfono o correo electrónico, para avanzar en las siguientes etapas del proceso de selección.

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