Ministro Quiroz asegura que fue malinterpretado por posibilidad de usar decretos: "Existen en todos lados"

11 may. 2026 - 17:31 hrs.

¿Qué pasó?

En marco del Chile Day 2026 realizado en Toronto, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, se refirió a los polémicos dichos acerca de utilizar decretos en caso de no ser aprobado el Plan de Reconstrucción Nacional. Al respecto aseguró que fue malinterpretado.

"He sido malinterpretado cuando hablo de decretos. ´¡Oh, él quiere gobernar... este Gobierno quiere gobernar a través de decretos, ¡va a ser una dictadura!'. No, no. Los decretos existen en todos lados", explicó.

Argumentó que los decretos son decisiones que pueden tomarse, ya que existe una ley que así lo permite. "Por ejemplo, la desregulación del suelo urbano se está llevando a cabo por decreto, porque existe una importante ley urbana que permite al Gobierno hacerlo".

¿Qué expuso sobre la rebaja de impuestos?

Quiroz durante su exposición abordó las propuestas y proyectos que buscan potenciar la inversión y el crecimiento. Una de las más controversiales, la rebaja de impuestos. "Algunos dicen que no podemos bajar impuestos sin subir otros. ¿Por qué no? Lo dicen algunos grupos de interés que tienen capturado al Estado"

Así mismo comparó los impuestos del 13% existente en Canadá, y expresó que "quizás deberían ir a Chile y explicarle eso a la Cámara de Diputados, porque parece que estamos demasiado lejos y las noticias llegan tarde".