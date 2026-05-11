Mega estrena este lunes su primera teleserie vertical: Así puedes ver "Salvando a Ema"

11 may. 2026 - 18:30 hrs.

Queda cada vez menos para el debut de “Salvando a Ema”, la primera teleserie en formato vertical impulsada por Mega a través de su nueva apuesta MegaShorts.

La producción cuenta con un elenco destacado liderado por Juanita Ringeling, Antonia Santa María y Mario Horton, y propone una historia marcada por el suspenso y el drama.

Una trama que te atrapará de inicio a fin

La trama sigue a Mariana (Ringeling), una enfermera que se ve envuelta en una red de ambición y violencia tras la muerte de la madre de Ema, una bebé que queda en medio de intereses ocultos.

Mientras intenta protegerla, comienza a desconfiar de Esteban (Horton), quien sigue de cerca a la niña por encargo de Andrea (Santa María), una empresaria decidida a sacarlas de su camino.

Cómo ver “Salvando a Ema”

El estreno de “Salvando a Ema” será este lunes 11 de mayo a partir de las 19:00 horas.

La teleserie no se emitirá por televisión abierta, ya que estará disponible exclusivamente a través de las plataformas digitales de Mega, como su sitio web y aplicaciones, en un formato vertical pensado especialmente para dispositivos móviles.

De esta forma, los usuarios podrán acceder a los capítulos desde sus celulares, en cualquier momento y lugar, siguiendo la tendencia de contenidos breves y adaptados al consumo digital.