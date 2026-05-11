"Nadie llega al Gobierno a hacer práctica": Neme realiza dura criticas cuestionando proyecto carcelario en Santiago

11 may. 2026 - 15:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un duro cuestionamiento a la gestión del Gobierno realizó el animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, apuntando tanto a las decisiones en seguridad como a la coherencia entre promesas de campaña y acciones en el poder.

En ese contexto, criticó que se retomen iniciativas anteriores en lugar de soluciones innovadoras. “Se supone que en un cambio de gobierno uno aspira a originalidad, a novedad, a un rediseño de la gestión pública”, planteó, cuestionando la falta de cambios estructurales.

El cuestionamiento de Neme al Gobierno

El periodista también abordó la polémica por la eventual ampliación o construcción de una cárcel en un sector urbano, donde existen viviendas, espacios recreativos e incluso un canal de televisión. Respaldó a vecinos y autoridades locales, señalando que instalar un recinto penitenciario en ese entorno es una decisión equivocada.

En su análisis, Neme apuntó a una desconexión entre el discurso previo y la gestión actual, recordando que un 58% del padrón apoyó al gobierno confiando en sus propuestas.

“Nadie llega al gobierno a hacer práctica”, enfatizó, subrayando que las autoridades deben responder con soluciones concretas.

Asimismo, abordó la crisis del sistema penitenciario, mencionando problemas como el uso de teléfonos móviles en cárceles, el ingreso de drogas y eventuales casos de corrupción entre funcionarios y bandas criminales, lo que —según indicó— agrava el escenario de seguridad.

Finalmente, cuestionó la agenda del Ejecutivo, señalando que no estaría alineada con las principales preocupaciones ciudadanas, como la seguridad y el orden público. En esa línea, criticó la discusión de reformas que, a su juicio, no han sido demandadas por la ciudadanía.

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