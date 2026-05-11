Bono por hijo: A esta edad comienzan los pagos

11 may. 2026 - 16:00 hrs.

El Bono por hijo es un beneficio gubernamental que se adjudica por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado. Su propósito es el de aumentar el monto de la pensión de las destinatarias.

Según ChileAtiende, en el caso de los hijos adoptados, este aporte estatal aplica tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva.

Quienes reciben la bonificación son las madres afiliadas a una AFP que obtuvieron su pensión a partir del 1 de julio de 2009; las titulares de una Pensión Garantizada Universal (PGU); y aquellas que, sin estar afiliadas a un régimen previsional, reciben la PGU y una pensión de sobrevivencia desde el 1 de julio de 2009.

¿A qué edad comienzan los pagos del bono por hijo?

La consignación del pago del Bono por hijo inicia cuando las mujeres llegan a la edad de 65 años. Además del rango etario, se debe cumplir con otro requisito estipulado por la ley.

La beneficiaria debe haber residido en territorio chileno durante un período de 20 años, sean estos continuos o discontinuos, contados desde el momento en el que cumplió 20 años. También debe haber residido en Chile por lo menos cuatro años durante los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

En el caso de las exiliadas que están registradas en la Oficina de Retorno y Oficina Diplomática, el período que se mantuvieron en el extranjero será considerado como parte del tiempo residido en Chile.

¿Cómo saber si una persona cumple con los requerimientos?

Para saber si una mujer cumple con lo requerido para pedir el Bono por hijo, bastará con el RUN y la fecha de nacimiento, por medio del siguiente enlace. También se puede ingresar con la ClaveÚnica a la plataforma oficial.



Asimismo, apoyándose en la cédula de identidad, se puede solicitar el beneficio mediante una videoatención en ChileAtiende, en una sucursal de de ChileAtiende, en una oficina de tu AFP (Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, PlanVital, Provida o Uno), en el municipio o en la compañía de seguros.

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