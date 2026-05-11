PGU: ¿A partir de qué ingreso no tengo derecho a cobrarla?

11 may. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) se ha convertido en el soporte económico más importante para las adultos mayores. Sin embargo, existe una duda recurrente sobre si hay un sueldo o pensión máxima que impida a la persona recibir el beneficio.

Aunque el objetivo de la PGU es ser masiva, la ley establece un límite de ingresos para asegurar que llegue a quienes más lo necesitan. No se trata solo de tener la edad cumplida, sino de no superar ciertos márgenes financieros que el Estado revisa mes a mes.

¿A partir de qué límite de ingresos no puedo recibir la PGU?

De acuerdo con ChileAtiende, el sistema opera con un límite de ingresos muy claro: si la pensión base es superior a $1.158.355, no tienes derecho a recibir este aporte estatal.

Es importante entender que el pago de la PGU no siempre es por el monto total. El beneficio se calcula de la siguiente forma:

Pensión base de $517.790 o menor: recibes el monto máximo de la PGU, que es de $231.732 para menores de 82 años y de $250.275 para mayores de 82 años.

recibes el monto máximo de la PGU, que es de $231.732 para menores de 82 años y de $250.275 para mayores de 82 años. Pensión base entre $517.790 y $1.158.355: recibes un monto proporcional que va disminuyendo a medida que tu pensión propia se acerca al límite superior.

recibes un monto proporcional que va disminuyendo a medida que tu pensión propia se acerca al límite superior. Pensión base mayor a $1.158.355: el beneficio es de $0.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la PGU?

Además del límite de ingresos mencionado, el Instituto de Previsión Social (IPS) verifica que el postulante cumpla con tres condiciones fundamentales:

Edad: tener 65 años o más, sin importar si eres hombre o mujer. La edad de jubilación de las mujeres es a los 60, pero la PGU solo se activa a los 65 años.

tener 65 años o más, sin importar si eres hombre o mujer. La edad de jubilación de las mujeres es a los 60, pero la PGU solo se activa a los 65 años. Registro Social de Hogares: no pertenecer al 10% más rico de la población total del país. Para esto, el Estado realiza una evaluación técnica que considera ingresos y activos.

no pertenecer al 10% más rico de la población total del país. Para esto, el Estado realiza una evaluación técnica que considera ingresos y activos. Residencia: haber vivido en Chile por un lapso total de 20 años (desde los 20 de edad) y, obligatoriamente, haber residido en territorio nacional al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

¿Cómo solicito la PGU?

Si cumples con los requisitos, el trámite es gratuito y se puede realizar por diversas vías para mayor comodidad:

Vía online: ingresa al portal de ChileAtiende (pulsa aquí) con tu RUT y fecha de nacimiento. El sistema te dirá de inmediato si calificas y podrás completar la solicitud ahí mismo con la Clave Única.

ingresa al con tu RUT y fecha de nacimiento. El sistema te dirá de inmediato si calificas y podrás completar la solicitud ahí mismo con la Clave Única. Videoatención: solicita una videollamada con un ejecutivo de ChileAtiende a través de su Sucursal Virtual, quien te guiará en el proceso sin que tengas que salir de casa.

solicita una videollamada con un ejecutivo de ChileAtiende a través de su Sucursal Virtual, quien te guiará en el proceso sin que tengas que salir de casa. Presencial: acude a cualquier sucursal de ChileAtiende (IPS), a las oficinas de tu propia AFP o compañía de seguros, o incluso a algunos municipios que tengan convenios activos.

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