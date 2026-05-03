PGU: Por estas razones te pueden quitar el aporte monetario

03 may. 2026 - 08:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los principales aportes económicos que entrega el Estado a las personas mayores de 65 años, con el objetivo de asegurar un ingreso base en la vejez, independiente de si la persona está pensionada o no. Este beneficio se paga de manera mensual y ha significado un apoyo clave para miles de hogares en el país.

Sin embargo, recibir la PGU no garantiza que el beneficio sea permanente, ya que la normativa establece una serie de condiciones que deben mantenerse en el tiempo. De no cumplirse, el Instituto de Previsión Social (IPS) puede suspender o poner término definitivo al pago de esta pensión.

Las razones por las que te pueden quitar la PGU

Según la información oficial de ChileAtiende, la PGU puede extinguirse, es decir, dejar de pagarse de forma definitiva, cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones:

Fallecimiento de la persona beneficiaria, caso en el cual el beneficio se extingue el último día del mes en que ocurre el deceso.

Permanecer fuera de Chile por más de 180 días, ya sea de forma continua o discontinua, durante un año calendario.

Entregar antecedentes incompletos, erróneos o falsos para acreditar el cumplimiento de los requisitos del beneficio.

Pasar a integrar un grupo familiar perteneciente al 10% de mayores ingresos del país, de acuerdo con la evaluación realizada por el Estado.

Asimismo, el beneficio se puede suspender por las siguientes razones:

No cobro de la PGU durante 6 meses continuos . Puedes solicitar la reactivación del beneficio en el plazo de 6 meses desde que se emitió la resolución de suspensión. Si no se solicita en este período, el IPS debe extinguir o poner término al beneficio.

. Puedes solicitar la reactivación del beneficio en el plazo de 6 meses desde que se emitió la resolución de suspensión. Si no se solicita en este período, el IPS debe extinguir o poner término al beneficio. No entregar los antecedentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios para mantener la PGU, en el período de tres meses contados desde que se generó la solicitud por parte de IPS.

El IPS revisa periódicamente si las personas beneficiarias siguen cumpliendo con las condiciones exigidas por ley, utilizando información administrativa disponible en los registros públicos del Estado.

¿Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal?

La PGU puede solicitarse a partir de los 65 años, aunque la postulación se puede realizar desde los 64 años y 9 meses. El trámite se puede efectuar de manera presencial, en línea o por videollamada, a través de las plataformas habilitadas por ChileAtiende y el Instituto de Previsión Social.

Para acceder al beneficio, se debe cumplir con requisitos de edad, residencia en Chile, situación socioeconómica y contar con una pensión base dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Si tienes dudas, puedes llamar al call center ChileAtiende, cuyo número es 101. En el caso de estar en el extranjero, puedes contactarte al +56 4 4236 20 00.

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