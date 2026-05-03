Irán desafía a EEUU a elegir entre un "mal acuerdo" o una operación militar "imposible"

03 may. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

Los Guardianes de la Revolución iraníes desafiaron este domingo a Estados Unidos a elegir entre una operación militar "imposible" o un "mal acuerdo" con Teherán, después de que el presidente Donald Trump menospreciara la última propuesta de Irán para poner fin a la guerra.

La situación entre ambos países sigue estancada desde la entrada en vigor del alto el fuego el 8 de abril, tras casi 40 días de ataques israeloestadounidenses contra Irán y de represalias de Teherán en la región.

Los esfuerzos diplomáticos no han logrado reactivar las infructuosas negociaciones celebradas en Islamabad el 11 de abril debido a las profundas discrepancias en temas como el bloqueo del estrecho de Ormuz o el programa nuclear de la república islámica.

Irán desafía a Estados Unidos

"El margen de maniobra de Estados Unidos en materia de toma de decisiones se ha reducido", afirmó el servicio de inteligencia de los Guardianes de la Revolución en un comunicado difundido por la televisión pública.

"Trump debe elegir entre una operación imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán", insistió.

Este órgano menciona un "ultimátum" iraní sobre el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y un "cambio de tono" de China, Rusia y Europa con respecto a Washington.

El sábado el presidente estadounidense puso en duda la posibilidad de aceptar la propuesta iraní.

"Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo en los últimos 47 años", dijo en su plataforma Truth Social.

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