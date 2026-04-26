"Brinda una capacidad muy completa": El testimonio del piloto que opera la máquina más versátil de la Armada de Estados Unidos

26 abr. 2026 - 15:21 hrs.

La Armada de Estados Unidos cuenta con una de las aeronaves más poderosas del mundo: el MH-60S Seahawk de Sikorsky, un helicóptero multimisión cuyo piloto revela los grandes secretos técnicos que esconde detrás de su importancia para la fuerza naval.

Este moderno transporte aéreo adapta toda su estructura interna para cumplir múltiples tareas en todo el mundo, asegurando una ventaja táctica absoluta para defender los intereses estadounidenses.

¿Cómo es operar el helicóptero MH-60S Seahawk?

Sean Skolski, capitán de corbeta, explicó a The War Zone que la tripulación interactúa con todos los sistemas mediante cuatro pantallas digitales. El oficial afirma que este equipo tecnológico permite a los pilotos volar bajo cualquier clima, añadiendo que el helicóptero “brinda una capacidad muy completa a la fuerza naval” actualmente.

Asimismo, el piloto destacó la inmensa versatilidad del vehículo frente a las misiones bélicas actuales, afirmando que se “aporta un inmenso valor con esta aeronave” de combate. Esta potente máquina naval facilita la ejecución de tareas de rescate y defensa con precisión tecnológica absoluta.

Foto: U.S. Navy

Sin embargo, para controlarla es necesario superar una dura capacitación para dominar múltiples sistemas de defensa. Por ello, Skolski señaló que los marinos “están entrenados en muchos ámbitos” para participar en las misiones, una preparación que garantiza el éxito en diversos campos de batalla.

Asimismo, describió que el sistema visual del MH-60S permite identificar objetivos a una larga distancia, gracias a su orientación multiespectral que rastrea cada blanco con cámaras térmicas modernas, facilitando el ataque con misiles y ofreciendo una ventaja estratégica para los pilotos.

¿Cuáles son las capacidades del MH-60S Seahawk?

La compañía Sikorsky creó esta herramienta modular para adaptarse a cualquier misión: permite instalar asientos, tanques de combustible o equipo extra, incluso remover todo para mover cargas pesadas. Este diseño flexible facilita el transporte de recursos entre los buques de guerra durante las misiones internacionales.

El vehículo posee dos motores General Electric y un avanzado sistema de defensa contra ataques externos, portando misiles AGM-114 Hellfire y dos ametralladoras M240 de 7.62 milímetros para proteger a las tropas. Además, incorpora un sistema de plegado para guardarse dentro de los hangares de barcos pequeños con facilidad.

La especialidad de esta plataforma es la logística: misiones de búsqueda y rescate, y movimiento de personal, de carga o correo. Sin embargo, también es efectiva en guerra antisuperficie, defensa, guerra electrónica y operaciones de desminado.

Todo sobre Estados Unidos