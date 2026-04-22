Convierten avión de carga en nave nodriza: el A400M modernizado puede desplegar hasta 12 misiles o 50 drones de ataque

22 abr. 2026 - 14:15 hrs.

Airbus está transformando su avión de transporte militar A400M Atlas en una plataforma de ataque a larga distancia, capaz de lanzar misiles de crucero y enjambres de drones desde su bodega de carga. El proyecto avanza con el apoyo de un cliente europeo no revelado y representa un cambio significativo en el rol operativo de una aeronave diseñada originalmente para el transporte logístico.

La clave del sistema es su diseño modular: todo el armamento se almacena dentro de la bodega, sin modificaciones permanentes al avión ni soportes externos. Esto preserva la aerodinámica original y permite que una misma aeronave pueda configurarse para distintas misiones según la necesidad. Airbus está aumentando la capacidad de carga útil del A400M a 40.000 kilogramos para acomodar el armamento dentro de cajas militares estándar, según reporta Interesting Engineering.

El misil de referencia para calibrar el sistema es el Taurus KEPD 350, un proyectil de cinco metros de largo con un rango operativo de casi 500 kilómetros. El sistema de despliegue interno permite liberar hasta 12 misiles de crucero o unos 50 drones de ataque mediano en una sola misión. La carga completa de doce misiles pesa cerca de 16.800 kilos, lo que aún deja espacio para equipos de apoyo táctico adicionales dentro de la bodega.

El lanzamiento se realiza por la rampa trasera mediante grandes paracaídas que extraen cada misil de la bodega. Una vez que el proyectil alcanza una posición estable en el flujo de aire exterior, enciende su propio motor. Este mecanismo evita cualquier modificación estructural permanente al avión, lo que facilita su reconversión rápida entre distintas configuraciones de misión.

Foto: Airbus

El A400M como nave nodriza

Con esta transformación, el Atlas asume el papel de nave nodriza: una plataforma que coordina ataques con armas de precisión desde distancias seguras, sin exponer a los pilotos a las defensas enemigas. El avión actúa como nodo de mando móvil capaz de gestionar información del frente mientras ejecuta el lanzamiento. La Fuerza Aérea Alemana, que recibió recientemente su unidad número 53, es uno de los ejércitos que podría beneficiarse de estas capacidades.

El diseño modular también permite configurar el avión para guerra electrónica, reabastecimiento en vuelo o combate de incendios, según la misión asignada. Airbus publicó detalles del proyecto en su cuenta de Instagram:

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El proyecto aún no tiene fecha de entrada en servicio confirmada ni se ha revelado el nombre del cliente europeo que lo impulsa. Si se despliega operativamente, el A400M Atlas pasaría de ser un avión de carga a convertirse en una de las plataformas de ataque indirecto más versátiles de las fuerzas aéreas occidentales.

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