"Una lluvia positiva": Alejandro Sepúlveda anuncia el día y la hora en que llegarán las precipitaciones a Santiago

06 jun. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, anunció la llegada de dos sistemas frontales a la Región Metropolitana, detallando el día y la hora en la que se harían presentes las lluvias en Santiago tras varias semanas sin precipitaciones en la zona central.

¿A qué día y a qué hora lloverá en Santiago?

El comunicador explicó que el primer sistema frontal abarcará una gran zona del país, indicando que "el lunes cae algo ya en Magallanes, en sectores de Aysén por la tarde. El día martes se suman la región de Los Lagos, región de Los Ríos, región de La Araucanía y región del Biobío".

A esto, agregó que "el martes ya en la noche abarcará la región del Maule y la región de O'Higgins" y que para la "madrugada del miércoles 10 de junio abarcaría a la Región Metropolitana y a la región de Valparaíso", sin descartar que el frente también "podría salpicar sectores de la región de Coquimbo".

"No es mucha el agüita, no estamos esperando una lluvia que puede generar algún desaguisado; al contrario, la hemos calificado en Megatiempo como una lluvia positiva, una lluvia que se requiere, que se necesita" para mejorar las condiciones de ventilación en el valle de Santiago.

"En la Región Metropolitana podrían caer las primeras gotas en la noche del martes, pero ya en la ciudad de Santiago sería tipo 1 o 2 de la madrugada del miércoles y mantenerse hasta las 9, 10 de la mañana", detalló sobre el momento del día en el que se producirán las precipitaciones.

"Lo más probable es que el miércoles, cuando haya que ir al trabajo, al colegio, en fin, tengamos que salir con paraguas, pero ya durante el día incluso se va a sumar el sol", complementó.

Por último, Sepúlveda reiteró que "es poquitita agua" la que caería el día miércoles; sin embargo, anunció que "el otro fin de semana está la probabilidad de recibir nuevamente precipitaciones y este (frente) vendría con más frío".

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