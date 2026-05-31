Santiago amanece cubierto de densa niebla este domingo: Jaime Leyton explica hasta qué hora continuará el fenómeno

31 may. 2026 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 31 de mayo la Región Metropolitana amaneció cubierta de una densa niebla. El fenómeno comenzó a ingresar desde anoche y ha dificultado la visibilidad en las autopistas y calles de la capital.

Jaime Leyton explica hasta qué hora durará la niebla

De acuerdo a los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), esta mañana Santiago está "cubierto y con niebla", con una humedad que llega al 96% y una temperatura que a eso de las 07:30 horas llegaba a los 7.4°.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, le explicó a Meganoticias.cl que esta densa niebla matinal continuaría hasta esto de las 09:30 horas. Tras esto, el cielo solo permanecerá nublado.

Según el pronóstico de la DMC, esta nubosidad continuará durante toda la tarde, dando paso a una noche cubierta y con neblina. La máxima de este día llegará a los 14°.

La diferencia entre niebla y neblina radica en la visibilidad y densidad de las gotitas de agua suspendidas en el aire. Con niebla, la visibilidad se reduce a menos de 1 kilómetro, mientras que con la neblina se mantiene entre 1 y 10 kilómetros.

A raíz de la niebla que cubre esta mañana a la capital, diversas concesionarias de autopistas han llamado a los automovilistas a conducir con precaución debido a la menor visibilidad en las rutas.

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