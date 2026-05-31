Condenan a 20 años de cárcel a excarabinero que intentó quemar viva a su familia

31 may. 2026 - 08:34 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal Oral Penal de Los Ángeles condenó a Luis Antonio Mansilla Garrido (48), carabinero activo al momento de los hechos, a la pena única de 20 años de presidio efectivo por los delitos de femicidio, parricidios y homicidio frustrados, en contexto de violencia intrafamiliar, cometidos en noviembre de 2020 en esa comuna del Biobío.

Mansilla Garrido fue detenido en La Rioja, Argentina, el 30 de enero de 2025, tras permanecer prófugo durante más de un año y medio desde que escapó del Anexo Cárcel de la Tenencia Los Jazmines de Valdivia, donde cumplía prisión preventiva por estos delitos.

En fallo unánime, el tribunal también aplicó a Mansilla Garrido las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Además, condenó a Mansilla Garrido a la prohibición absoluta de aproximarse a las víctimas —su exconviviente, los dos hijos en común y otra hija de la mujer—, o acercarse a su lugar de trabajo, de estudios o en cualquier lugar en que estos se encuentren o habitualmente frecuenten, por el plazo de dos años.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el Registro Nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el condenado Mansilla Garrido durante una visita sustrajo las llaves de acceso al domicilio de su exconviviente, ubicado en Villa Altos del Petrohué, comuna de Los Ángeles.

Posteriormente, compró combustible y un overol para ocultar su identidad, y en la madrugada del 5 de noviembre de 2020, se dirigió en su vehículo a la casa donde esta y sus hijos dormían en el segundo piso de la vivienda.

En el lugar fue sorprendido por la víctima, quien, en definitiva, impidió la consumación del ilícito. La mujer resultó con lesiones leves en la cabeza y con estigmas de exposición a temperatura alta.