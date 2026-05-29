Colegio de Profesores confirma adhesión al paro nacional convocado por la CONFECH

29 may. 2026 - 20:09 hrs.

¿Qué pasó?

El llamado a movilización estudiantil convocado por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) para el próximo 3 de junio sumó un nuevo respaldo, luego de que el Colegio de Profesores confirmara su adhesión al paro nacional.

La paralización se realizará apenas dos días después de la Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast y contempla marchas y movilizaciones en distintas ciudades del país.

La convocatoria fue anunciada inicialmente por la Confech bajo la consigna de defender una educación pública “al servicio de las grandes mayorías”, para manifestar su rechazo a diversas iniciativas impulsadas por el Gobierno.

Entre las principales críticas planteadas por el movimiento estudiantil se encuentran el proyecto de Escuelas Protegidas, la denominada “megarreforma” impulsada por el Ejecutivo y los recortes presupuestarios en materia educacional.

Desde el Colegio de Profesores informaron que sus bases se sumarán a la movilización en las distintas regiones del país, adecuando la convocatoria a sus propias realidades y demandas locales.

Rechazo a las medidas del Gobierno

La adhesión del gremio docente fortalece la movilización convocada por la Confech, que se proyecta como la primera paralización nacional impulsada por la organización estudiantil desde la instalación del actual Gobierno.

Desde la Confederación de Estudiantes han sostenido que las políticas impulsadas por el Ejecutivo profundizan la precarización de las comunidades educativas. Asimismo, han manifestado su rechazo a las medidas de seguridad contempladas en el proyecto Escuelas Protegidas, argumentando que podrían afectar la convivencia escolar y la autonomía de los establecimientos.

Se espera que durante los próximos días tanto la Confech como el gremio docente entreguen mayores detalles respecto a los recorridos, horarios y actividades contempladas para la movilización del 3 de junio.