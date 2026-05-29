Registro Social de Hogares: Estos son los tramos en los que puedes estar

29 may. 2026 - 20:00 hrs.

El Registro Social de Hogares (RSH) incluye a todos los integrantes de un hogar, tengan o no parentesco entre sí. Su intención es caracterizar socioeconómicamente a la población y diferenciarla en grupos para la mejor distribución de subsidios, aportes y programas sociales.

Según la Ventanilla Única Social, este censo también pretende “diseñar e implementar políticas, programas, prestaciones e iniciativas legislativas más pertinentes a la realidad social a nivel nacional, regional, provincial y comunal”.

La información que contiene el RSH proviene en parte de lo autorreportado por las personas y hogares incluidos, así como por los datos que posee el Estado de los usuarios inscritos.

¿Cuáles son los tramos del Registro Social de Hogares?

Existen hasta siete tramos en este censo, que en la actualidad se encuentra compuesto por más de 17 millones de personas (8,9 millones de hogares).

Los rangos de clasificación socioeconómica que existen son: tramo 1 (0-40%), tramo 2 (41-50%), tramo 3 (51-60%), tramo 4 (61-70%), tramo 5 (71-80%), tramo 6 (81-90%) y tramo 7 (91-100%). A menor número, menor es el ingreso.

Se estima que cerca del 48% de los hogares que componen el RSH están ubicados en el tramo del 40% de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

¿Cuáles factores determinan este registro?

De acuerdo con la Ventanilla Única Social, los factores que determinan esta clasificación son, en primera instancia, la suma de ingresos laborales, de pensión y de capital de todos los integrantes del hogar.

Si hay estudiantes de hasta 24 años, se considerará “solo la parte del ingreso que excede los dos sueldos mínimos”.

También se toma en cuenta el número de integrantes de la casa, así como las características de sus integrantes (edad, discapacidades, dependencia, necesidades educativas especiales e invalidez).

Finalmente, se evalúan los bienes y servicios a los que accede o posee el hogar y que permiten inferir el nivel socioeconómico, al ser contrastado con el ingreso real percibido por el hogar.

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