Registro Social de Hogares: ¿Cómo saber si estoy inscrito?

27 may. 2026 - 16:00 hrs.

La inscripción en el Registro Social de Hogares (RSH) es el punto de partida para la realización de múltiples trámites y diligencias alusivos a las ayudas gubernamentales chilenas. Verificar que se esté inscrito es el primer paso para la realización de muchas postulaciones a beneficios sociales.

Este organismo está constituido por un sistema de información diseñado para caracterizar socioeconómicamente a la población y, a su vez, ordenar los procesos de selección de beneficiarios para los distintos subsidios, aportes y programas estatales.

Según la Ventanilla Única Social, el RSH alberga información autorreportada por los hogares, datos de registros administrativos e informes de los usuarios de prestaciones sociales administrados por entidades tanto públicas como privadas.

¿Cómo saber si estoy inscrito en el Registro Social de Hogares?

Para saber si se está inscrito en el Registro Social de Hogares, se puede revisar la Ventanilla Única Social, con la Clave Única del Registro Civil.

En el caso de que el destinatario sí sea parte del RSH, se desplegará la información que corresponde a su hogar o grupo familiar. En el caso de que no se esté inscrito, aparecerá un mensaje que informará de esta situación y, de manera automática, el sistema permitirá dar inicio a la solicitud de ingreso al ente social.

Así se puede formar parte del RSH

La inscripción en el RSH se puede realizar de manera virtual y presencial. Para hacerlo en línea, se debe acceder al sitio web de la Ventanilla Única Social y hacer clic en la opción de “Crear Registro Social de Hogares”.

Si se desea hacer la tramitación de forma presencial, se recomienda dirigirse a la oficina del RSH del municipio en el que se resida o acudir a la sucursal más cercana de ChileAtiende, donde también se puede procesar la solicitud.

Al crear el registro, se pueden añadir integrantes del hogar y completar los campos con salud, educación, ocupación e ingresos. El sistema emitirá un documento que debe ser firmado por todos los adultos del núcleo familiar, junto a sus cédulas de identidad y el certificado de nacimiento de los menores de edad.

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