Proponen aumentar a 20 días el permiso laboral por muerte de hijo, cónyuge o conviviente civil

27 may. 2026 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Código del Trabajo concede diez días de permiso laboral remunerado si muere un hijo y siete si es un cónyuge. Ese es el tiempo oficial para el luto, pero una pérdida de ese tipo muchas veces no entiende de plazos legales y sus efectos psicológicos se extienden por un período mucho mayor.

Por eso, un grupo de senadores ingresó al Senado un proyecto de ley que busca ampliar el permiso laboral por fallecimiento de familiares cercanos, además de extender el período de fuero para trabajadores que enfrenten este tipo de situaciones.

¿A cuánto aumentaría el feriado por luto?

La iniciativa impulsada por los senadores Miguel Ángel Calisto, Esteban Velásquez, Daniel Núñez, Gastón Saavedra y Matías Walker propone modificar el artículo 66 del Código del Trabajo.

En concreto, el proyecto busca elevar a 20 días consecutivos de permiso laboral por muerte de un hijo, cónyuge o conviviente civil. Además, mantiene el carácter remunerado del beneficio.

La propuesta también pretende extender el fuero laboral de un mes a tres meses tras el fallecimiento del familiar.

Argumentan que el duelo requiere más tiempo

Según consignó Diario Constitucional, los parlamentarios sostienen que la normativa actual resulta insuficiente para el impacto emocional y psicológico que provoca la pérdida de un ser querido.

"La muerte de un hijo constituye una de las experiencias más devastadoras que puede enfrentar una persona", señalaron los autores de la moción.

En esa línea, indicaron que el objetivo es entregar una protección más adecuada durante el proceso de duelo, considerando que sus efectos pueden extenderse por un período mucho mayor al reconocido por la ley.

Actualmente, el Código del Trabajo también contempla permisos de cuatro días hábiles por fallecimiento de padres, madres o hermanos, aunque el nuevo proyecto no modifica esos plazos.

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