Habilitan nuevo sistema de pago con tarjetas bancarias y billeteras digitales en otro tramo de servicio de trenes de EFE

27 may. 2026 - 18:14 hrs.

¿Qué pasó?

El servicio Alameda – Rancagua – San Fernando de Ferrocarriles del Estado (EFE) incorporó el pago con tarjetas de débito, crédito, prepago y billeteras electrónicas.

Este avance forma parte de la implementación del sistema Conecta, que busca ofrecer alternativas más ágiles y convenientes para los pasajeros.

Tras la incorporación de Conecta y la habilitación del pago mediante código QR, desde esta semana se suma el uso de tarjetas bancarias y billeteras digitales.

"Para las personas que usan a diario el tren entre Rancagua, San Fernando y Estación Central, esta nueva forma de pago significó una ayuda concreta: menos trámites, mayor rapidez al ingresar y más alternativas para planificar sus viajes", indicó el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Julio Gutiérrez.

¿Cómo realizar el pago?

Para pagar con billetera digital o tarjeta bancaria, los usuarios solo deben acercar su dispositivo o tarjeta al lector del torniquete para realizar el cobro.

Cabe destacar que el medio de pago es personal e intransferible, y solo permite pagar un pasaje por usuario.

Además, entidades financieras han anunciado beneficios para la nueva modalidad de pago: "Para impulsar la adopción de esta tecnología, a quienes paguen con Mastercard les devolveremos el 50% de la tarifa de su pasaje a quienes paguen con débito o prepago. Recuerden que deben finalizar su viaje con la misma tarjeta usada al iniciarlo", informó Nicolás Costa, director de Sector Público en Mastercard.

Integración de nuevos medios de pago en el EFE Trenes Chile

El proceso de actualización de los métodos de pago se inició en febrero con el tramo San Fernando – Rancagua – Alameda.

Actualmente, este sistema también opera en servicios como Tren Limache – Puerto, en la Región de Valparaíso, y Biotren, en la Región del Biobío, lo que permite una integración tarifaria entre estos servicios de las distintas filiales de EFE Trenes de Chile.

Paula Fernández, Gerenta de Pasajeros de EFE Central, destacó la nueva forma de pago: "Con la implementación de Pago AlToke, damos un paso concreto en la modernización del transporte ferroviario, facilitando el acceso a nuestros servicios mediante una experiencia de pago más simple, rápida y sin contacto".

"Esta nueva modalidad permite a los pasajeros utilizar directamente sus tarjetas bancarias o dispositivos móviles, eliminando la necesidad de recargas y adaptándonos a las nuevas formas de pago digital", agregó.