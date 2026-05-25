Revolución en el transporte: Aplicación internacional francesa de viajes compartidos aterriza en Chile

25 may. 2026 - 17:00 hrs.

En un país de largas distancias, miles de autos viajan cada día con asientos vacíos. Es un problema silencioso, un costo asumido en peajes y combustible que se multiplica por cada vehículo en la calle.

Para la francesa BlaBlaCar, ese espacio desaprovechado no es un problema, sino la solución. Su llegada a Chile busca conectar a esos conductores con pasajeros que van al mismo destino, transformando un gasto individual en un ahorro compartido.

La llegada de BlaBlaCar a Chile

El modelo de “carpooling” consiste en compartir trayectos entre conductores y pasajeros que se dirigen a un mismo destino, lo que permite dividir los gastos asociados al viaje, como combustible y peajes. Según explicó la empresa, los recorridos promedio en la plataforma fluctúan entre 200 y 300 kilómetros.

A través de su sistema, los conductores pueden publicar asientos disponibles en viajes que ya tenían programados, mientras que otros usuarios reservan esos cupos para trasladarse de forma más directa y a menor costo. La firma asegura que, en promedio, cada trayecto cuenta con 2,1 pasajeros, lo que permite reducir más de la mitad de los gastos del conductor.

“Estamos muy emocionados de lanzar BlaBlaCar en Chile y dar a los más de 20 millones de habitantes del país una opción de movilidad intermunicipal que sea económica y accesible”, señaló Nicolás Brusson, cofundador y CEO de BlaBlaCar, según consignó Emol.

La compañía también destacó las características geográficas de Chile como un factor relevante para este sistema. Esto se debe especialmente a la extensa longitud del territorio y a que hay más de 93 ciudades con menos de 10 mil habitantes.

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