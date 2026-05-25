Temblor afecta el norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo

25 may. 2026 - 07:23 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 07:15 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 22 kilómetros al sureste de Pica, a 115 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.