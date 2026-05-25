"Momentos difíciles que gracias al cariño de la gente se superan": Jaime Leyton tras sufrir portonazo en las afueras de su casa
¿Qué pasó?
El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, se refirió al portonazo que sufrió en las afueras de su domicilio el fin de semana.
¿Qué dijo Jaime Leyton?
Antes de dar el pronóstico del tiempo en Meganoticias Amanece, el profesional se tomó unos segundos para expresar su sentir.
Leyton dijo que fueron "momentos difíciles, que gracias al cariño de la gente, los compañeros, los vecinos y amigos, se superan un poco más rápidamente".Ir a la siguiente nota
"Así que muchas gracias", concluyó Jaime Leyton respecto a la violenta situación que le tocó vivir.
A pesar de la gravedad del hecho, el meteorólogo de Megatiempo recalcó que su familia está bien tras lo ocurrido.
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