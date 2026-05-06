Videos muestran efectos de la lluvia y viento en diversos sectores de la zona central

06 may. 2026 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

Tal como pronosticó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, esta semana, las primeras gotas de lluvia comenzaron a presentarse pasado el mediodía de este miércoles 6 de mayo en sectores de la zona central, todo esto acompañado de viento.

Unos videos compartidos en el matinal "Mucho Gusto" captaron precipitaciones en Calera de Tango, en la Región Metropolitana, aunque también en Valparaíso, donde ya se está acumulando bastante agua.

En Santiago, algunos chubascos comenzaron a presentarse en algunos lugares. Además, el viento empieza a tomar protagonismo.

¿En qué momento lloverá más?

En el matinal, Leyton destacó que "corre viento y eso genera una sensación térmica un poquito más baja" y que "hay un viento cálido, con un cielo totalmente oscurecido al sur de la capital".

"Este sistema frontal está dejando marcados indicios de inestabilidad, por eso se producen esos quiebres. Hay nubosidad que es inestable, lo que ratifica y evidencia que la precipitación va a tener distintas intensidades", sostuvo.

El meteorólogo remarcó que todo esto tendrá "un bloque entre las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, con la mayor concentración de este monto de precipitaciones".

Habrá más precipitaciones de lo proyectado en Santiago

Leyton continuó con su relato y llamó a estar alerta, puesto que el pronóstico de lluvia en Santiago aumentó de "18 a 27 milímetros, ya no hasta 22. Esos 5 milímetros de diferencia pueden hacer la diferencia entre una lluvia normal o moderada".

Las precipitaciones "terminan a eso de las 21:00 o 22:00 horas. Está cumpliéndose el horario de inicio y hay 8 o 9 horas de duración del evento".

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