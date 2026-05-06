Trámites de inmigración para asilo en Estados Unidos: casos con muchos años sin respuesta pueden apelar a una demanda federal

06 may. 2026 - 13:05 hrs.

Miles de inmigrantes en Estados Unidos enfrentan graves retrasos para resolver sus casos de asilo, por lo que diversos abogados especializados recomiendan interponer una demanda federal, conocida como mandamus, para obligar al gobierno a actuar sobre estos prolongados trámites.

El complejo sistema estadounidense mantiene millones de archivos estancados en las oficinas de evaluación, dejando a muchas familias desesperadas por una resolución para asegurar la residencia permanente. Sin embargo, este recurso ofrece una solución viable.

¿En qué consiste la demanda federal (mandamus)?

Este recurso judicial ordena a las agencias gubernamentales cumplir con sus deberes legales. El magistrado federal exige a la entidad procesar la solicitud atrasada dentro de un plazo razonable, asumiendo el control para erradicar las injustificadas demoras del sistema, de acuerdo a Jeelani Law.

En palabras del abogado de inmigración Sebastián Simón, esta demanda “no garantiza una aprobación, pero sí le da movimiento al caso”. El juez ordena tomar una decisión final, pero los funcionarios de asilo determinan el resultado positivo o negativo del trámite para cada solicitante extranjero.

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¿En qué casos puedo enviar la demanda?

La acción procede únicamente ante demoras extremas e irrazonables, siempre que los extranjeros afectados hayan agotado todas las demás vías administrativas antes de acudir al tribunal. Se puede presentar por:

Peticiones de asilo político con años sin respuesta.

Solicitudes de residencia permanente por vínculos familiares (I-485).

Trámites de visas por ofertas de empleo (EB-1, EB-2 y EB-3) o inversiones (EB-5).

Peticiones formales para la autorización de trabajo (I-765).

Emisión de documentos de viaje oficiales (I-131).

Procesos de naturalización para obtener la ciudadanía estadounidense (N-400).

En estos casos, puede retrasarse por verificaciones de antecedentes (seguridad), procesamiento administrativo (dudas tras la entrevista), alto volumen de solicitudes, falta de documentos (RFE), historiales complejos, entre otros motivos.

Foto: Reporte Lationamerica

¿Cómo presento una demanda federal?

El recurso se debe introducir demandante debe contactar con un abogado experto para redactar la queja formal e introducirla ante el juzgado, correspondiente a la residencia del afectado u oficina de USCIS. Luego:

El abogado evalúa la viabilidad del caso para confirmar el retraso irrazonable.

El jurista reúne todos los documentos y redacta la demanda con todos los detalles del impacto negativo.

El representante legal introduce el archivo oficial en el tribunal de distrito.

El demandante notifica formalmente el reclamo legal a USCIS o la agencia correspondiente, al fiscal general del distrito donde se presentó la demanda y al Fiscal General de los Estados Unidos. Tienen hasta 60 días para responder.

La mayoría de casos se resuelven entre los 90 y 180 días, aunque los primeros 60 días avanzan para evitar juicios largos. Sin embargo, los casos complejos pueden demorar más, dependiendo del calendario del tribunal y la respuesta de la agencia.

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