Alerta a solicitantes de asilo en Estados Unidos: Oficializan fecha para aplicar deportaciones por morosidad en tarifa anual

04 may. 2026 - 08:15 hrs.

Las personas que solicitaron asilo en Estados Unidos en 2024 deben pagar 100 dólares cada año mientras el caso de asilo esté pendiente, según una medida anunciada por el gobierno del presidente Donald Trump.

La Tarifa Anual de Asilo (AAF) equivale a 100 dólares anuales. La medida rige para quienes iniciaron su proceso de asilo en octubre de 2024.

Si el solicitante de asilo no ha pagado la tarifa anual de 100 dólares las autoridades migratorias pueden cancelar el caso y hasta deportarlo.

¿Qué pasa si el solicitante de asilo no paga esos 100 dólares?

Julio Oyhanarte, abogado de inmigración, detalla las consecuencias de no cancelar la Tarifa Anual de Asilo (AAF).

Brett Sayles pexels

Oyhanarte señala que si la persona no paga dentro de los 30 días siguientes a la notificación le pueden cancelar el caso. Y si no se tiene un estatus legal cuando eso pasa, en Estados Unidos pueden iniciar su deportación.

Además, si tiene el permiso de trabajo basado en el asilo pendiente también se pierde.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció el 28 de abril una norma provisional “que establece las consecuencias para los extranjeros con una solicitud de asilo pendiente que no paguen la Tarifa Anual de Asilo (AAF) dentro de los 30 días posteriores a la notificación”.

Las consecuencias por no pagar la AAF a tiempo entrarán en vigor el 29 de mayo de 2026, advierte el servicio de inmigración estadounidense.

¿Qué beneficios ofrece el asilo?

Cuando un solicitante obtiene el asilo puede permanecer indefinidamente en Estados Unidos como asilado.

Además, estará autorizado a trabajar en Estados Unidos durante el tiempo que permanezca en estatus de asilado.

También podrá solicitar el estatus de asilo derivado para cualquier cónyuge o hijo, apunta USCIS.

En el caso de los hijos deben ser solteros y menores de 21 años a partir de la fecha en que presentó la solicitud de asilo.

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