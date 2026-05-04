Así fue la caótica llegada de Luis Hermosilla al Centro de Justicia: Hoy es su audiencia de reformalización

04 may. 2026 - 08:55 hrs.

¿Qué pasó?

Luis Hermosilla arribó este lunes 4 de mayo al Centro de Justicia para una audiencia de reformalización en que se le imputarán delitos adicionales a los ya conocidos. El abogado llegó cuando lo estaba esperando la prensa, lo que provocó un intercambio de palabras, marcado por un tenso momento.

Hermosilla insistió en que hablará a la salida y mostró tranquilidad ante la situación. Actualmente, su situación cautelar es arresto domiciliario nocturno, tras haber estado en prisión preventiva.

La caótica llegada de Hermosilla

Al ser consultado de su situación en la entrada del Centro de Justicia, Hermosilla manifestó: "Tranquilícense y yo voy a hablar a la salida".

En un momento, hubo un inconveniente entre el tumulto, lo que provocó que reaccionara: "Miren lo que pasa... ¿ven?".

La formalización del exdiputado Lavín

Además de la llegada a la audiencia de Hermosilla, se espera que también arribe al Centro de Justicia el exdiputado Joaquín Lavín Jr., quien enfrentará una formalización de cargos por primera vez.

Estas audiencias están programadas para las 9 de la mañana y reúnen casos distintos que coinciden en el mismo lugar para sus respectivos procesos legales.

El caso del excongresista apunta, además, a otros tres imputados por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

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