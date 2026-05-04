Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal En Vivo: Mucho Gusto

Así fue la caótica llegada de Luis Hermosilla al Centro de Justicia: Hoy es su audiencia de reformalización

Nacional

¿Qué pasó?

Luis Hermosilla arribó este lunes 4 de mayo al Centro de Justicia para una audiencia de reformalización en que se le imputarán delitos adicionales a los ya conocidos. El abogado llegó cuando lo estaba esperando la prensa, lo que provocó un intercambio de palabras, marcado por un tenso momento.

Hermosilla insistió en que hablará a la salida y mostró tranquilidad ante la situación. Actualmente, su situación cautelar es arresto domiciliario nocturno, tras haber estado en prisión preventiva.

Lo más visto de Nacional

La caótica llegada de Hermosilla

Al ser consultado de su situación en la entrada del Centro de Justicia, Hermosilla manifestó: "Tranquilícense y yo voy a hablar a la salida".

Ir a la siguiente nota

En un momento, hubo un inconveniente entre el tumulto, lo que provocó que reaccionara: "Miren lo que pasa... ¿ven?".

La formalización del exdiputado Lavín

Además de la llegada a la audiencia de Hermosilla, se espera que también arribe al Centro de Justicia el exdiputado Joaquín Lavín Jr., quien enfrentará una formalización de cargos por primera vez.

Estas audiencias están programadas para las 9 de la mañana y reúnen casos distintos que coinciden en el mismo lugar para sus respectivos procesos legales.

El caso del excongresista apunta, además, a otros tres imputados por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

Todo sobre Luis Hermosilla

Leer más de

Notas relacionadas