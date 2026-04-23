EXCLUSIVO| "No le estaba haciendo un favor": La versión de fiscal Parra sobre mensajes con Hermosilla en que pedía "apurar" causas

23 abr. 2026 - 14:42 hrs.

La fiscal regional metropolitana oriente, Lorena Andrea Parra, declaró como testigo ante la Fiscalía Local de Las Condes el 7 de abril de 2026, en el marco del caso Audios, en una diligencia que fue ordenada por la justicia, y que fue obtenida en exclusiva por Mega Investiga.

La declaración abarca 49 preguntas y recorre más de una década de contactos entre Parra y el abogado Luis Hermosilla: desde el caso O'Reilly en 2012, pasando por el envío del currículum antes de postular como Fiscal Regional en 2021, hasta la grabación que dio origen al escándalo judicial.

Sobre cómo conoció a Luis Hermosilla, Parra declaró: “Recuerdo que lo conocí en razón de una investigación que asumí respecto a una denuncia presentada contra el sacerdote O'Reilly, en la cual el abogado Hermosilla fue su defensor quien participó durante la investigación, la formalización y el juicio. Recuerdo que la formalización fue en el año 2013. No recuerdo con exactitud cuánto duró la investigación que fue en el momento en que conocí a Luis Hermosilla que pudo haber sido el 2012”.

Consultada sobre si tenía con él una relación de confianza, respondió: “No, no tengo una relación de confianza”. Y precisó: “Con él teníamos una relación formal, cordial pero enmarcada en términos laborales”.

Sobre si entre 2018 y 2022 tuvo contacto con el jurista en su calidad de abogado particular, declaró que sí: “Teniendo en cuenta que la relación que tenía con Luis Hermosilla era una relación profesional, tuve más de un contacto con él en virtud de las causas en las cuales él intervino como querellante y como defensor”. Pero aclaró que nunca lo trató como funcionario público: “Mi contacto con él se enmarcaba en relación a las causas que él representaba como querellante o defensor en esta Fiscalía.”

Uno de los puntos centrales del interrogatorio se centró en las gestiones que hizo Parra antes de postular como Fiscal Regional. Ante la pregunta de por qué le envió su currículum a Hermosilla, explicó: “Cómo lo he dicho en diversas ocasiones, yo tenía un proyecto que era postular como Fiscal Regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, entonces tomé contacto con Luis Hermosilla, le envié mi currículum, que recuerdo era un currículum que detallaba una serie de casos en los que me correspondió investigar indicando sus resultados, y le pedí que se lo entregara a los Ministros de Corte que yo no conocía, con el fin de que ellos pudieran conocer de mi trayectoria y de mi desempeño profesional”.

Explicó por qué eligió al abogado para esa gestión: “Se lo entregué a Luis Hermosilla, porque él conoció mi trabajo de primera mano, él fue mi contraparte en uno de los casos más emblemáticos de mi carrera (caso O'Reilly) hasta ese entonces, por lo que sí había una persona que podía dar referencias técnicas de mi trabajo era Luis Hermosilla. Cabe señalar que en ese período, el año 2021, nos encontrábamos en pandemia por el Covid 19, por lo cual el contacto con Ministros no era posible. La remisión del currículum fue muy poco antes del pleno que elegiría la terna para Fiscal Regional. Ese pleno fue en agosto y yo contacté un par de semanas antes para entregarle el currículum”.

Ante la pregunta de si fue Hermosilla quien le recomendó postular, Parra respondió: “La decisión de postular como Fiscal Regional, fue una decisión personal, fue una decisión familiar que conversé con mi marido y con mi padre. Fue una decisión muy meditada. Postular a dicho cargo era un paso importante en mi carrera. En esa época llevaba más de 20 años de Fiscal, tenía una trayectoria importante, siempre fui reconocida por ser muy técnica y ya había estado en distintas Fiscalías del país, ya había liderado equipos y finalmente tomé la decisión yo, porque me sentía con las competencias para asumir este gran proyecto. Fue una decisión mía, no hubo recomendación de ningún abogado, los únicos consejos que recibí fueron los de mi marido y de mi padre”.

Gran parte de la declaración se construyó sobre mensajes de WhatsApp entre Parra y Hermosilla que los investigadores pusieron a su vista. El 10 de agosto de 2021, a las 18:55:57, Parra le escribió a Hermosilla: “Ya perfecto! Muchas gracias, ojalá resulte lo de AU y DL.” La fiscal explicó que eran el ministro Antonio Ulloa y la ministra Dobra Lusik, a quienes Hermosilla debía hacerle llegar su currículum. Dos minutos después, en el mismo chat, escribió: “por fa me cuentas como avanza lo de DL”. Declaró que con eso le pedía a Hermosilla que le informara si había podido —o no— darle referencias a la ministra Lusik.

A las 19:34:00 del mismo día, Parra escribió: “Muchas gracias por el apoyo.” Ante esa frase, declaró: “Le agradezco a Luis Hermosilla la disposición que tuvo para entregar mi currículum y dar referencias de mi desempeño laboral, atendido, como ya lo dije, que él podía dar cuenta de mi trabajo porque fue defensor en el juicio del sacerdote O'Reilly, donde incluso se obtuvo una condena”.

El 16 de octubre de 2021, Parra le escribió a Hermosilla: “Holaaaa, hoy estuve con la verito y nos acordamos mucho de ti”. La fiscal declaró que no lo recuerda con exactitud, pero señaló que probablemente se refería a una operación quirúrgica que Hermosilla habría enfrentado cerca de esa fecha, y que “Verito” debía haber sido Verónica Sabaj.

El 14 de diciembre de 2021, fue Hermosilla quien le escribió a Parra: “Querida Lorena, gracias por escribir. Supe que anduviste de viaje. Sin dolor y poca cojera. Mucha kine. Ahora estoy en el Valle del Elqui. Regreso el viernes a Santiago. Me encantaría que nos tomáramos un café cuando puedas. Abrazo.” Ante la pregunta de si ese encuentro se realizó, Parra fue tajante: “Ese encuentro no se realizó. Ni nunca se concretó otro encuentro, en ninguna ocasión nos tomamos un café”.

El 2 de enero de 2022, Parra le escribió a Hermosilla: “A mi vuelta de vacaciones lo llamaré para ese café pendiente.” La fiscal declaró que eso demostraba precisamente que el café nunca se había concretado, y agregó: “Cabe señalar que si bien tomar café en este contexto no tiene nada de malo, la verdad es que nunca se llevó a cabo”.

"Pedí que la priorizaran"

Otro bloque de preguntas apuntó a una causa por violación que afectó a un menor de edad. El 11 de enero de 2022, a las 11:38:21, Parra le escribió a Hermosilla: “Hola! Denuncia recibida, ya pedí que la ingresaran.” La fiscal explicó que se trataba de un caso grave en que Hermosilla la contactó para preguntarle cómo presentar la denuncia, ya que los padres del menor estaban fuera del país. La orientó para que la denuncia fuera ingresada en la Fiscalía de Las Condes y transferida a la Fiscalía de Género, “todo con el fin de darle una tramitación rápida ya que se trababa de hecho grave que había afectado a un menor de edad”.

En el mismo chat, a las 11:50:15, Parra escribió: “Pedí que lo priorizaran.” Y cuatro minutos después: “Pediré que lo apuren.” La fiscal explicó que le solicitó a la Fiscal Jefe de Género, Carolina Fuentes, que priorizara el caso porque “no sólo se trataba de un delito de violación, sino que el presunto agresor era cercano al círculo del menor. Los papás del menor no estaban en Chile lo que era una preocupación aún mayor. Además, el imputado padecía una enfermedad de transmisión sexual, por lo que existía la posibilidad que el menor se encontrara contagiado. Ante esta situación era muy importante evacuar las medidas de protección oportunas atendido al riesgo del caso. Ante un caso similar, volvería a tomar la misma decisión”.

Ante la pregunta de si con eso le estaba haciendo un favor a Hermosilla, Parra fue enfática: “No, no le estaba haciendo un favor a Luis Hermosilla. Estaba cumpliendo con mi deber constitucional y legal de brindar protección a la víctima. Tengo muy presente lo que dispone el artículo 83 de la Constitución Política que es el deber de brindar protección a las víctimas y testigos, mandato que es refrendado en nuestra Ley Orgánica Constitucional, y que es recogida en el Código Procesal Penal”.

También, agregó “Incluso hay leyes especiales como la 20.066, que nos obligan a brindar protección a las víctimas y adoptar medidas con urgencia.” Y agregó: “Quiero señalar que es muy lamentable que se tergiverse la información y que se instrumentalicen situaciones tan graves como éstas. De hecho, el defensor aquí presente Juan Pablo Hermosilla, ha participado en causas y juicios por delitos sexuales en donde sabe que por la naturaleza de los hechos y la afectación de las víctimas se debe obrar con prontitud”.

El 12 de mayo de 2022, Hermosilla le escribió a Parra: “Hola Lorena, cómo has estado? Te vi, exitosa, en lo de Nicolás López. Felicitaciones. ¿Me podrías decir a qué hora te puedo llamar para conversar contigo dos cosas breves?”, a lo que Parra respondió: “Hola, cómo estás? Gracias. Si, como a las 12, ahora estoy en reunión.” Ante la pregunta de qué conversaron, la fiscal declaró: “No recuerdo si esa conversación ocurrió. Si se realizó debería existir registro de aquello. Si bien no recuerdo el caso puntual quiero señalar que como funcionaria pública que soy contesto a todas las llamadas y correos de los intervinientes de las causas que están bajo mi instrucción”.

El 17 de mayo de 2022, Hermosilla le escribió: “Pídele cautelares de alta intensidad”. Parra declaró que esa frase era “un mero comentario que Luis Hermosilla me realiza en el contexto del juicio de Nicolás López,” y que la solicitud de cautelares fue realizada tanto por la fiscalía como por los querellantes, después de conocerse el veredicto condenatorio.

El 20 de mayo de 2022, Hermosilla le escribió: “Bien! Te estoy molestando para saber si pudiste hablar con doña Carolina Fuentes…”, a lo que Parra respondió: “Aún no” y luego “Hoy lo hago”. Ante la pregunta de si seguía instrucciones de Hermosilla, Parra respondió: “Para comenzar no seguía instrucciones de Luis Hermosilla.” Explicó que Hermosilla era interviniente en dos causas en la Fiscalía de Género —la del menor víctima de violación y una causa por violencia intrafamiliar— y que como Fiscal Regional tomó contacto con Carolina Fuentes para pedirle que evaluara la situación de riesgo de las víctimas. “Quiero ser enfática que no recibí instrucciones de Luis Hermosilla. Él fue correcto, solo me comentó que era el representante de las víctimas y se refirió, si mal no recuerdo, a la situación de los hijos menores, y yo como Fiscal Regional estando en conocimiento de esa situación, cumplo con mi deber constitucional y legal, contactando a la Fiscal Jefe para que de adopten las medidas de protección necesarias. De no haberlo hecho estaría infringiendo las obligaciones que me imponen la Constitución y las Leyes”.

En diciembre de 2022 se registraron varios mensajes más. El 16 de diciembre, a las 21:12:24, Parra le escribió a Hermosilla: “Te puedo llamar corito?” La fiscal declaró que si el mensaje indica que solicitó llamarlo, debe haber sido así, pero que no recuerda el motivo. Al día siguiente, 17 de diciembre, a las 09:12:54, escribió: “Iba a llamar”. A las 09:28:13 del mismo día: “¿Lo hizo?” Y a las 19:02:11: “Te puedo llamar tipo 22:00?” Ante todas esas preguntas, la fiscal declaró que atendido lo genérico de las preguntas y el tiempo transcurrido, no recuerda el contexto de los mensajes, y que todas las llamadas que realiza las hace desde su teléfono celular.

Consultada por su relación con Marta Herrera, Parra declaró: “Conozco a Marta Herrera, ella fue Directora de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional y de Asesoría Jurídica. Teníamos una buena relación profesional y es una persona a la que le tengo mucho respeto. Nuestra relación siempre se circunscribió a lo profesional”.

Sobre si realizó gestiones para que Herrera fuera designada Fiscal Nacional, respondió: “Yo no realicé ninguna gestión ni conversé con nadie, para que ella fuese designada Fiscal Nacional. Lo único que hice fue contactar a Luis Hermosilla después que Marta Herrera fuese incorporada en la quina por la Corte Suprema y después que fuese designada por el Presidente Boric, para su exposición en el Senado. Llamé a Luis Hermosilla, ya que Marta Herrera estaba preocupada, para preguntarle cómo la recibirían en el congreso”.

Ante la pregunta de si le solicitó a Hermosilla que intercediera en favor de Herrera, insistió: “No, como ya lo señalé eso no es efectivo. Lo único que hice fue llamarlo, una vez concluido todo el proceso de postulación de Marta Herrera a Fiscal Nacional, para saber si él tenía información de cómo la recibirían en el congreso. Esto porque esa postulación fue bien confrontacional y con muchas publicaciones en los medios de prensa, por lo que Marta Herrera estaba preocupada por el ambiente que se había generado”.

Explicó por qué llamó a Hermosilla y no directamente a Herrera: “Lo hice porque ella me lo pidió, atendido a que estaba preocupada, y no fue más que eso”. Luego de hablar con Hermosilla, Parra le transmitió a Herrera que el abogado le informó “que efectivamente no sería bien recibida en el congreso.” Herrera, según Parra, respondió “que ante todo era profesional y que iba a asistir y dar su exposición ante los senadores”.

Sobre si el primer abogado que solicitó ayuda a Hermosilla para la postulación de Herrera fue Mario Vargas, Parra respondió: “No, eso no es efectivo. Yo no solicité ayuda para el proceso de postulación de Marta Herrera. Desconozco si Mario Vargas u otro abogado lo hizo.” Y ante la pregunta por comentarios sobre Ángel Valencia, declaró: “No recuerdo haber hecho ningún comentario con Luis Hermosilla respecto de Ángel Valencia”.

Sobre cómo tomó conocimiento del audio que dio inicio al caso judicial, Parra declaró: “Tomé conocimiento a través del Fiscal Jefe Felipe Sepúlveda en noviembre de 2023, cuando a él le llega este audio a su WhatsApp.” Señaló que cuando lo escuchó por primera vez, Sepúlveda ya lo tenía, y que desconoce si otras personas lo conocían en ese momento. Ante la pregunta de si lo compartió con otros funcionarios, respondió: “No recuerdo haberlo compartido con nadie. Después se formó un equipo de Fiscales cuando se inició la investigación. Y ahí el audio era evidencia, por tanto, conocida por el equipo. A mayor abundamiento, yo nunca tuve el archivo del audio, ya que no me llegó por ningún medio directo, por lo que mal podría haberlo compartido”.

Explicó por qué el audio no fue incorporado a la causa Factop: “No se incorporó porque se abrió de oficio una investigación por el caso audios, y ese audio se incorporó a esa causa. No se incorporó a Factop atendido al contenido de ese audio, y que hasta ese momento Luis Hermosilla no aparecía nombrado en dicha causa. Además, en Factop habían muchos querellantes, por lo que si incorporábamos el audio en ese caso podría fácilmente filtrarse”.

Parra también negó haberse reunido con los abogados representantes del imputado Rodrigo Topelberg antes de la filtración del audio: “No, no me reuní con los abogados de Rodrigo Topelberg. Nunca me reuní con ellos por la filtración del audio. Ellos han sido recibidos por otras causas en las que han sido intervinientes. De hecho, recuerdo haber recibido en la causa Factop a dichos abogados, pero por un reclamo que interpusieron contra el Fiscal Juan Pablo Arayay y no por el audio”. Y ante la pregunta de si en esa reunión se conversó sobre antecedentes sensibles que podrían afectar el desarrollo de la causa, fue categórica: “Me remito a la respuesta anterior, en la que señalé que no me reuní con ellos por el audio”.

Al término de la diligencia se dejó constancia de que la defensa de Luis Hermosilla —representada en la audiencia por el abogado Juan Pablo Hermosilla Osorio— retiró las preguntas 50 a la 59 antes de que fueran formuladas a la testigo.

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