Caso Audio: jueza cuestiona investigación contra exministra Sabaj y rechaza prisión preventiva

08 jun. 2026 - 18:01 hrs.

La jueza de garantía Isabel Correa, quien revisó este lunes la formalización de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, rechazó este la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía Regional de Valparaíso en el denominado Caso Audios.

Según reportó Mega Investiga desde la audiencia, la magistrada realizó duras críticas a la investigación presentada por el Ministerio Público, especialmente respecto a la configuración un del delito de cohecho atribuido a Sabaj.

“Son débiles los antecedentes”, habría señalado la jueza durante la audiencia al dirigirse a los persecutores, cuestionando el estándar probatorio presentado por la fiscalía.

La magistrada además sostuvo que “hoy no está lo suficientemente acreditado como para una prisión preventiva”, en referencia al delito de cohecho imputado a la exministra.

Las pruebas

Durante la jornada, la Fiscalía Regional de Valparaíso expuso una serie de antecedentes para sostener que existió un intercambio de favores entre Sabaj y el abogado Luis Hermosilla. Según el Ministerio Público, la entonces jueza habría solicitado apoyo político y gestiones para llegar a la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente habría favorecido intereses del penalista desde su cargo judicial.

Entre los antecedentes expuestos por la fiscalía aparecen supuestas asesorías de Sabaj a Hermosilla en causas sensibles, filtración de información reservada de la Corte de Apelaciones y gestiones en recursos judiciales vinculados a causas de alto impacto político.

Pese a ello, el tribunal estimó que los antecedentes presentados hasta ahora no permitían justificar la medida cautelar más gravosa solicitada por la fiscalía.

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