Luis Hermosilla enfrenta nuevamente a Fiscalía en interrogatorio por causa contra exjueza Sabaj

17 abr. 2026 - 09:21 hrs.

El penalista Luis Hermosilla, a la espera de su juicio oral por el Caso Audio, deberá enfrentar un nuevo interrogatorio este viernes.

Esta vez, a Hermosilla le tomará declaración la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien investiga hace más de un año y medio el lobby judicial para llegar a asientos en distintas cortes y notarías del país.

El caso es una ramificación de la Operación Topógrafo, donde quedó al descubierto en el teléfono del exministro Juan Poblete cómo se repartían cargos judiciales y se pedían favores.

Las preguntas que deberá responder el abogado Luis Hermosilla —que está con arresto nocturno— versan sobre su relación con Verónica Sabaj, destituida ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago por sus chats con el penalista.

En esos mensajes, que envió la fiscal Lorena Parra a su par de Valparaíso, quedó expuesto el rol que jugó Hermosilla para que Sabaj ocupara un asiento en la Corte de Santiago y las veces que la otrora ministra ayudó al penalista en causas que eran de su interés, de acuerdo con lo revelado por The Clinic.

Según pudo conocer Mega Investiga, la fiscal Perivancich avanza en las diligencias con extrema reserva, en una investigación que mantiene como imputados a varios notarios y ministros de las más altas esferas del Poder Judicial, incluso de la Corte Suprema.

Ya en marzo de este año, el máximo tribunal acogió la querella de capítulos en contra de Sabaj, lo que la despojó de su fuero y le dejó vía libre al Ministerio Público para pedir cautelares en una eventual formalización.

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