Nueva norma del Ministerio de Transportes para la revisión técnica: este será el plazo para inspeccionar autos cero kilómetros
¿Qué pasó?
El Ministerio de Transportes modificó las reglas sobre cuándo los vehículos nuevos deben someterse a su primera revisión técnica y de gases, ampliando considerablemente el plazo que tenían los propietarios para cumplir con este trámite.
Hasta ahora, debían acudir a una planta de revisión en un rango de entre 24 y 36 meses desde la compra. Con el cambio, el trámite deberá realizarse entre los 36 y 48 meses contados desde la emisión del certificado de homologación individual (C.H.I.).
La modificación quedó plasmada en el decreto n.º 104 del Ministerio de Transportes. La norma actualiza el decreto de 1997 que regula las condiciones de los certificados de homologación individual y establece este nuevo intervalo de entre 3 y 4 años para la primera revisión técnica de los vehículos motorizados nuevos.Ir a la siguiente nota
Una de las razones que justifican el cambio es la comparación con estándares internacionales. En gran parte de Europa y América, la primera revisión se efectúa entre los 3 y 6 años; específicamente en la Unión Europea, el estándar es de 4 años.
Además, los vehículos livianos y medianos que ingresan actualmente al país cumplen con exigentes niveles de seguridad y emisiones. Otro argumento respaldado en el decreto apunta directamente a los datos. De acuerdo con análisis estadísticos, la mayoría de los rechazos en la primera revisión se deben a la "inspección visual" y no a fallas mecánicas o de mantenimiento que pongan en riesgo la seguridad.
¿Cuándo entra en vigencia?
El cambio no está vigente de forma inmediata. La norma entrará en vigor una vez que sea publicada en el Diario Oficial. Por lo tanto, quienes tengan un vehículo nuevo con certificado de homologación deberán estar atentos a esa publicación para saber exactamente desde cuándo aplica el nuevo plazo.
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