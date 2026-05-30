Aprueban medidas contra la evasión en el transporte público: Los trámites y actividades que no podrás realizar si te sancionan

30 may. 2026 - 14:47 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República (CGR) dio luz verde a un decreto que actualiza la fiscalización del transporte público, otorgando mayores atribuciones a los fiscalizadores y endureciendo las sanciones para quienes evadan el pago del pasaje.

Las nuevas medidas contra la evasión

Desde ahora se prohíbe el acceso por puertas distintas a la principal, salvo excepciones para personas con movilidad reducida o en las instancias en que la autoridad lo permita expresamente, como las zonas pagas en los paraderos.

Los evasores podrán pagar con un recargo al ser detectados, pero si se niegan, enfrentarán multas y serán inscritos en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI).

Este registro estará vinculado con otras entidades, como el Registro Civil, institución que impondrá limitaciones en trámites como la obtención de pasaportes y la compra de entradas para eventos deportivos.

Biministro valora las nuevas sanciones

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, destacó que estas medidas buscan reducir la evasión y proteger a quienes sí pagan su pasaje.

"La evasión es un problema grave que tenemos como sociedad, no habla bien de nosotros; hay muchas personas que sí pagan su pasaje y para ellas es tremendamente injusto ver la gente que se salta la fila. Por lo tanto, este nuevo marco legal nos va a permitir avanzar más fuerte, con más efectividad para reducir la evasión", señaló la autoridad.

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