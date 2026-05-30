Emana gran columna de humo: Bomberos responde con 15 compañías a incendio en local comercial en Estación Central
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
Un incendio se registra a esta hora en Estación Central, específicamente en la intersección de Avenida Libertador Bernardo O'Higgins y Toro Mazote.
Diversos registros en redes sociales muestran que desde el lugar emana una gran columna de humo.
Según publicó el Cuerpo de Bomberos de Santiago, la entidad “responde con voluntarios y máquinas de 15 compañías”.Ir a la siguiente nota
El Tercer Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, “asume el mando y coordinación ante 3ª Alarma de incendio en local comercial”.
🔴 AHORA: video con la respuesta del Cuerpo de Bomberos de Santiago ante 3ª Alarma de #Incendio en local comercial, en Av. Libertador Bernardo O'Higgins y Toro Mazote, en la comuna de #EstaciónCentral.@Comandantecbs @muniecentral pic.twitter.com/XuFSQ66Xch— Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) May 30, 2026
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