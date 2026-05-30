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Emana gran columna de humo: Bomberos responde con 15 compañías a incendio en local comercial en Estación Central

¿Qué pasó?

Un incendio se registra a esta hora en Estación Central, específicamente en la intersección de Avenida Libertador Bernardo O'Higgins y Toro Mazote.

Diversos registros en redes sociales muestran que desde el lugar emana una gran columna de humo.

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Según publicó el Cuerpo de Bomberos de Santiago, la entidad “responde con voluntarios y máquinas de 15 compañías”.

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El Tercer Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, “asume el mando y coordinación ante 3ª Alarma de incendio en local comercial”.

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