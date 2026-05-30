Están avaluados en 814 mil dólares: Así son los 13 modernos vehículos 4x4 que suman a la flota de la PDI

30 may. 2026 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

Con la finalidad de responder al déficit crítico, obsolescencia y mal estado del parque automotor de la Policía de Investigaciones (PDI) en la región de Ñuble, el Gobierno Regional (GORE) hizo entrega de los primeros 13 vehículos 4x4 que comprende el convenio de programación con la policía civil.

De acuerdo a Info Defensa, el proyecto "Reposición y Adquisición Flota Vehicular Región Policial Ñuble - PDI" contempla un total de 37 vehículos avaluados en $2.489 millones.

Con esta renovación de flota se busca mejorar los tiempos de respuesta y el desarrollo de diligencias investigativas en terreno, especialmente en las comunas rurales y sectores de difícil acceso en Ñuble.

Los modernos vehículos que se incorporan a la PDI

Los primeros vehículos entregados por el gobernador Óscar Crisóstomo (PS) a la PDI corresponden a 13 SUV modelo Tank 500 4x4 de Great Wall Motor (GWM), los que están avaluados en $723.841.300, que corresponden a unos 814 mil dólares.

"Estos vehículos 4x4 serán destinados a todas las unidades de la región, permitiendo a nuestros detectives llegar a los sectores más recónditos donde se desarrollan las investigaciones", declaró el subdirector de Investigación Policial de la PDI, prefecto general Hugo Heager.

En cuanto a las características de estos modernos vehículos, el sitio web de GWM indica que cuentan con un "motor turbo de 3.0 litros Turbo con 349 caballos de fuerza y 500 Nm de torque. Aceleración de 0 a 100 km en 7.3 segundos".

Sobre su capacidad todoterreno se señala que tiene "suspensión delantera de doble bandeja, suspensión trasera de eje rígido con tirantes y tracción en las cuatro ruedas con diferenciales de bloqueo".

Por último, los nuevos autos de la PDI vienen con un "interior espacioso con tres corridas de asientos, volante ajustable y pantalla táctil de 14,6 pulgadas", además de "ayudas avanzadas a la conducción, cámara 360°, airbags frontales, laterales y tipo cortina".

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